高雄車站銳變　陳其邁：市中心最大綠色公共空間

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交通局表示，中博高架橋，係配合高雄鐵路地下化工程、於工程期間臨時替代原有中博地下道而興建，2003年通車迄今已17年。高雄鐵路地下化期間，中山路與博愛路銜接方式業經多次討論，包含地下道穿越、平面環抱道路等模式，最終，考量車站基地完整性與推廣人本交通等因素，於2015年拍版定案，採行平面環抱道路設計的「站區運輸優化方案」出爐。
中博高架橋在高雄人的心中地位是其他道路無法取代的，因為中山/博愛路是高雄最重要的幹道之一，也因此中博高架橋的車流量一直都非常高。陳其邁亦指示施工團隊，中博高架橋拆除後，應加速辦理站東區域車站結構物興建工程、站東路開闢工程，預計2023年全區完工，屆時站東路、站西路可配對單行提升道路容量，具更便捷的轉乘服務、友善自行車道穿越路徑、站區商業大樓及旅館啟用，將如同大阪梅田車站形成大面積複合式商業區域，以「車站城市」(Station City)的面貌，歡迎來訪的旅客。
交通局補充，地面層以上的車站將創造更多的公共綠地與活絡的生活空間，成為高雄市中心最大的綠色公共空間，延伸連接的車站天棚將如同大樹一般保護著高雄熱帶氣候下的露天廣場，幫助人們前往旅館、商業建築、商店、餐館和其他設施，歡迎市民與旅人們屆時共同探索這嶄新的車站與公共環境。