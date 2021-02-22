費玉清後悔封麥？和解恆述法師「永遠一家人」
記者羅凌筠/台北報導
2021-02-22 19:25:17｜2021-02-22 19:27:24
71歲恆述法師今（22）日創辦宗教「自在禪宗」，升格創教教主，記者會上她帶著6大護法現身，宣布3000萬負債已經全數解決，並與弟弟張菲、費玉清在過年期間和解，弟弟也將繼續1人1個月20萬生活費的支付，恆述法師還爆料費玉清身體非常健康，並後悔封麥退休。
恆述法師為高利貸決裂2個弟弟，如今透過各路神豪、土豪償清債務，姊弟情也和好如初，恆述法師說張菲是「大心胸的長子」，這一年來端午、中秋都邀請她回家過節，「年三十我終於回家了，我一進門，大家都尷尬，菲哥少不了給我大紅包，我給他1個深情擁抱還親他1下，眼睛一斜看到小哥，這省長跟牙刷都見面了，我們抱在一起。」恆述法師向費玉清求和：「親愛的小哥，請你原諒我去年遇到爛人爛事。」話沒說完，費玉清說：「別說了，姊姊，我們永遠是一家人。」一抱一吻，一切盡在不言中，恆述法師說初一到初五都跟弟弟黏在一起，「所以呢，兄弟姊妹豈有隔夜之仇？」去年費玉清被瞎傳罹癌病重，恆述法師再度澄清：「他身體非常好，我回去時他正好跟莫文蔚拜年，演藝界很多人喜歡他。」費玉清可曾後悔封麥？是否技癢想再開唱？恆述法師說：「他後悔！他說早10年就應該退休。」還嫌太晚引退江湖。