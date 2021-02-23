邱鋒澤說話像猩猩 陳零九神模仿：誰聽得懂？
記者羅凌筠/綜合報導
2021-02-23 08:00:00
「五堅情」配合《娛樂百分百》來賓炎亞綸的新專輯《摩登原始人》，在節目玩起「原始人支援前線」遊戲，輪到邱鋒澤挑戰時，一向說話速度超快的他，想化身原始人講話，竟被大家笑說像猩猩說話！陳零九照著他的發音模仿一遍，笑說：「你嗚嗚啊啊咿欸喔的大叫，誰聽得懂？」黃偉晉忍不住拿起手中的狼牙棒道具爆打地板，無奈質問邱鋒澤：「你到底為什麼要帶情緒？!」
炎亞綸透露《摩登原始人》的理念是希望大家思想可以摩登一點，對於科技的依賴則可以樸實一點，並舉例大家太依賴手機，就連朋友在身邊都一直滑手機的景象，令人覺得可惜！但黃偉晉好奇問他：「你自己是手機的重症患者嗎？」炎亞綸竟誠實回說：「我是啊！」前後不同調，讓賴晏駒（小賴）聽得霧煞煞，直言：「既然你都出了這張專輯，要有說服力的話，就讓我們現場幫你把手機砸碎好了。」炎亞綸分享這次專輯創作的心路歷程，坦言首次參與專輯創作讓他相當擔心，「因為這是我第1次嘗試跟資深音樂人溝通，過程不僅很害怕自己想法太幼稚，會讓音樂人覺得就是偶像在談音樂，直到做完專輯後，又變得很害怕粉絲以外的人聽到，不曉得他們聽到的感覺會是什麼。」