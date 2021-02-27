連假出遊好選擇 坪林私房景點一次推薦
記者陳志仁／新北報導
2021-02-27 08:00:00
228連假何處去？坪林的百年老店滴滴香，販售在地茶葉研磨製成的各式茶點心、茶料理，及新北市首家亮點茶莊的白青長茶作坊，結合文創及旅遊，讓遊客走入製茶廠核心，一次體驗製茶、泡茶、品茶，是適合年節一家大小出遊的好選擇。
國際疫情持續緊繃，除勤洗手、量體溫、戴口罩、保持適當的社交距離外，想出門散心，還可選擇戶外空氣清新景點，而青山綠水圍繞的坪林小鎮，正是出門放鬆的好選擇；坪林區曾榮獲交通部觀光局評選為台灣經典小鎮，除是文山包種茶重要產區，也是北勢溪流主要貫穿的水源地，孕育豐厚的生態資源、純樸的茶鄉文化與山城藝術之美，有台北後花園的美譽。農業局長李玟表示，坪林老街上的「滴滴香」，為傳承三代的百年老店，古樸的陳設，讓店內增添了些傳統茶藝的氛圍，現在由第三代老闆陳偉毅接棒經營，店內除了販售各類創意茶葉加工品，如包種茶冰淇淋、綠茶南瓜子酥、蜜香紅茶蛋捲等；不可錯過的還有私藏茶油麵線料理，茶油的香氣搭配鹹香的手工麵線，是相當對味的午餐新選擇。此外，去年榮獲行政院農業委員會農糧署頒發的新北市首家亮點茶莊「白青長茶作坊」，也是間傳承百年老茶廠，透過第五代經營人白俊育及白順楊兩兄弟聯手轉型及經營，文創、觀光體驗結合茶葉生產；除將自家茶品改為白色基底的簡約設計，更串聯坪林在地特色店家設計小旅行體驗遊程，也開設茶葉講座課程，讓到訪的遊客實際體驗如何製茶、泡茶、品茶。