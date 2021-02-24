專訪／Ballistik Boyz超懂玄彬孫藝真 見AKIRA喊林志玲
記者陳雅蘭/台北-東京連線報導
2021-02-24 19:00:00
日本男團Ballistik Boyz（BBZ）是由日高竜太、加納嘉將、海沼流星、深堀未來、奧田力也、松井利樹、砂田將宏等7人組成，他們本月推出新歌《Animal》，為了宣傳抽空接受《NOWnews今日新聞》視訊遊戲挑戰，過程中發現7位日本男孩不但不認識台灣爆紅的日本動畫《PUI PUI 天竺鼠車車》，更把《咒術迴戰》的「胖達」認成「功夫熊貓」；好在看見玄彬、孫藝真，以及師兄AKIRA後「重新振作」認真搶答，並恭敬喊出「大嫂」林志玲的名字，才成功獲得30秒打歌機會。
Ballistik Boyz於2018年4月經過3萬人的徵選後，進入「LDH」成為「放浪兄弟」的師弟團，隨後展開「武者修行」訓練，並於2019年5月推出同名專輯出道，今年2月發行新單曲《Animal》。 他們曾在2019年10月首訪台宣傳，當時就已學會不少中文，接受視訊訪問時，7位男孩用流利中文自我介紹，還狂喊「五十嵐」、「很好吃」、「多少錢」、「小籠包」、「柚子胡椒」等跟吃有關的單字，表示記憶中的台灣食物美味又好吃。 7人經過2年多的相處，相當熟悉彼此個性，請他們對左手邊的成員各說出一個優缺點，砂田覺得海沼很認真，對事非常執著、一定要做到最好；但因為他是獨生子，所以不擅與大家溝通、提出建議，海沼聽聞後表示，他自出道至今已改變不少，「我覺得我跟剛出道比，已經比較會講話了，我很習慣安靜下來，但我都知道自己都沒講話（指開會時），我不是故意的。」 海沼說加納非常溫柔，也懂得與人保持距離，不會讓人感到不舒服；可能在他心中太完美，海沼講不出缺點，最後笑說對方英文不好，以及會替很多事情「買保險」，還沒嘗試就覺得會失敗。加納承認缺點，表示：「我的確有時候很沒有自信，但我都會盡力做到最好。」 加納稱讚日高協調性好，成熟穩重；但認為他「太有自信」，很多事情都覺得「一定能做到」，日高就回：「我這個人就是什麼沒有，但很有自信，以後也不會改！」 日高很羨慕奧田「跟誰都能當朋友」，也很貼心、懂得替人著想；但希望他能收斂一點，不要一直開玩笑，「有時候都不知道哪句是真心話」。 奧田說松井很溫柔；但做事很急，一心只想趕快結束，砂田幫補充，說松井只是怕麻煩，累的話就會想提早下班回家。 松井覺得深堀多才多藝；但很愛亂開玩笑，深堀不反駁，突然講起韓文「沒關係喔」、「真的曾經很喜歡你」，沒來由的搞笑，用行動證明愛開玩笑個性。 深堀再開啟搞笑模式，說砂田的長處就是「頭髮很長」，隨後補充對方很可靠；只是很常把食物潑出來，以及皮膚太黑。砂田沒有生氣，機智回應：「太黑是我的問題，吃東西潑出來的部分我也會改進。」 訪談完，他們接受遊戲挑戰，只要透過動物圖片猜對熱門動畫次數最多者，就有30秒單獨鏡頭宣傳新歌《Animal》的機會，結果第一題的《天竺鼠車車》全員陣亡，還把《咒術迴戰》的角色「胖達」講成「功夫熊貓」與「上野動物園」的熊貓香香，十分搞笑。 7人中有人對動畫不熟，所以另外準備2題送分題搶答，大家一看到師兄AKIRA的照片狂舉手，結果得知是要講出大嫂名字後，全部膽怯不敢搶答，深怕對林志玲不敬。而海沼不懂動畫，卻對韓劇非常熟悉，他一看到玄彬與孫藝真的情侶照，秒喊《愛的迫降》，自豪表示：「韓劇交給我就對了！」自信滿滿，獲得一分。 遊戲挑戰由日高獲得勝利，他打完歌後，「中文擔當」松井代表，以全中文向台灣粉絲表示：「因為去年不能開演唱會，所以今年我們想（開），一定馬上會來台灣（的），我們愛台灣，加油！」《Animal》已在台數位上架。
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