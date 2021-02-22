開業滿月！樂天純網銀開戶數衝萬 傳統銀行數位品牌迎戰
記者顏真真/台北報導
2021-02-22 22:01:16
台灣首家開業純網銀樂天國際銀行開業滿月，董事長簡單明仁今（22）日表示目前開戶數在1萬上下，穩定中成長，也推出一些小額優惠，但都是有時間性及限度，這也符合金管會期待不打價格戰，樂天也希望在第3年達到損益兩平。而面對純網銀陸續開業，傳統銀行也推數位品牌迎戰，玉山銀行亦在今日宣布推出數位品牌e-Fingo，董事長黃男州強調e-Fingo是玉山銀數位產品的總合、品牌代名詞，更把e-Fingo Bank定位為就是一家「純數位銀行」。
金管會開放3張純網銀執照，其中樂天國際銀行是目前唯一正式對外營運的純網銀業者，開業初期已推出線上開戶、國際金融卡、轉帳、定存及信貸等服務，並強調開戶快速方便、台日提款及轉帳免手續費、7天優惠存款，樂天國際銀行說，其中具備彈性和高利及馬上獲得線上評估結果的信貸等網銀功能最受客戶喜愛。。而LINE Bank也已在2月初取得金管會核發的純網路銀行營業執照，並將全力衝刺於今年上半年完成開業，初期將提供存款、轉帳、簽帳金融卡、個人信用貸款等金融服務。由於樂天國際銀行在1月19日就已正式開業，今日首次對外舉行滿月慶茶會，說明目前營運狀況。董事長簡明仁受訪時提到，從1月19日對外營運以來，目前開戶數1萬上下，雖然成長並不快，但很穩定，這也是金管會的期待「行穩致遠」，而且樂天不打價格戰，即便還是提出一些優惠，但優惠是有期間性，並不是無限期，優惠也有限度。簡明仁還說「我們不是鯰魚效應，而是帶頭創造金融新局面」，樂天沒有要價格競爭及衝數量、業績及開戶數，本身也沒有業務人員，但穩定中成長，以600萬的樂天商城用戶當作基本盤，積極經營生態圈，並在滿月慶時推出貸款利息折半的「半折直送」與樂天桃猿棒球隊今年上半季若封王，存款年利率翻倍的「加倍奉還」等兩大滿月禮，而樂天也會照原本目標，要在第3年達到損益兩平。樂天國際銀行總經理佐伯和彥進一步表示，跟運動賽事結合常常是日本樂天的主力產品，但在台灣很少看到這樣組合，先前市場調查3家純網銀的調查報告中，桃園地區很多人都知道樂天國際銀行，加上樂天桃猿屬於中華職棒，因此就希望可以結合運動娛樂，讓消費者對樂天國際銀行更有印象。他更透露，目前樂天國際銀行開戶性別比例上，男性比女性多一些，可能與男性更有嘗試、分析運作模式的心理層面因素有關，在開戶年齡層上，40歲年齡層比例最多，再來是30歲年齡層，後續將結合電商的支付方式，吸引年輕人使用，另也可能結合水電瓦斯繳費及推出財富管理服務，有機會獲得較高年齡層用戶。樂天國際銀行的另一大股東國票金控董事長魏啟林在茶會時上透露，會找上日本樂天網路銀行合作，是金管會前主委李瑞倉所建議，接任的兩位主委顧立雄、黃天牧也幫了很多忙，讓樂天國際銀行成為補足國票金金流平台重要的拼圖。魏啟林也強調，樂天國際商業銀行不會在一開始，就急於將各種服務一次推出，而是要在確保安全與客戶最佳體驗下有次第的進行，開業初期將提供開戶、存款、轉帳、國際金融卡、小額信貸等線上服務。以開戶為例，民眾只要準備雙證件，經由手機上官網，只要短短幾分鐘立刻完成線上開戶申請，也將借重樂天集團在金融創新的專業與經驗，逐步將日本資訊系統建置技術與防護機制引進台灣，確保資安滴水不漏。他更透露，樂天國際銀行未來也會跟大型電商平台、金融業、在地企業或實體店家結盟合作，促進生態圈持續活躍良性循環，創造共好與整體綜效。而國票金去年獲利32.44億元，年成長23.38%，每股稅後純益1.12元，獲利創下近年新高，今年1月自結稅後賺4.72億元，年 成長239.15%，每股稅後純益0.16元，亦是單月的獲利新高，而樂天國際銀行開業，使國票金突破以往限制，擴大國票金控的客戶領域，提供更完整與多樣的專業金融服務，有助提升國票金經營綜效。面對面對純網銀加入，玉山金控今日則宣布推出數位品牌e-Fingo。玉山銀行董事長黃男州表示，今年是很重要的一年，很可能3家純網銀上半年都會開業，這對台灣金融業是好事，可以讓金融更活潑，讓台灣數位金融進展走更快，，當然創新也會帶來一定風險，重要是在進展中把風險做好。至於如何與較早發展數位品牌的台新銀行、國泰世華銀行、永豐銀行等競爭？黃男州說，在數位上要攬客最快方式就是優惠，不論是貸款、存款或是基金打折優惠是最快累計客戶，但這是不是就代表未來客戶的忠誠度？這樣的經營真的好嗎？他是打了小問號，因為根據調查顧客使用銀行1個或3個產品所產生的忠誠度及貢獻度是相差10倍的。他表示過往與客戶單一產品的往來，無法讓顧客價值創造更多，對銀行貢獻也有限，例如玉山有很多客戶，只有使用玉山信用卡，因此未來希望透過串連方式，讓客戶願意跟玉山有更多往來。