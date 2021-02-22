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高雄走春行　史哲：228連假期待大家來高雄走走

記者郭凱杰／高雄報導

2021-02-22 23:27:16

▲在農曆春節啟動試營運復刻50年代高雄 的「HOLO PARK」商店街，位於蓬萊港區的七號碼頭，在此次年假的期間統計有近10萬人次來訪。（圖／高雄港區土地開發公司提供）
▲在農曆春節啟動試營運復刻50年代高雄 的「HOLO PARK」商店街，位於蓬萊港區的七號碼頭，過年假期期間統計有近10萬人次來訪。（圖／高雄港區土地開發公司提供）
「年假數日，你有到HOLO PARK走走嗎？在農曆春節啟動試營運復刻50年代高雄的「HOLO PARK」商店街，位於蓬萊港區的七號碼頭，在此次年假的期間統計有近10萬人次來訪，更成為網路上最新的打卡熱點。」高雄市副市長史哲今(22)日晚間PO文感謝大家配合防疫規範，一起建構一個玩的開心、買的開心的高雄走春行。同時對於即將到來的228連假，更期待大家繼續來高雄走走！
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▲棧貳庫人氣也相當火熱，由實質交易筆次來推估，依然維持疫情前的20萬人次來訪。（圖／高雄港區土地開發公司提供）
▲大港橋與HOLO PARK計有10萬人次造訪。（圖／高雄港區土地開發公司提供）
史哲表示，從先前高港侯工室順利招商，即將化身為離高雄港最近的藝文時尚旅店「高港候工室xPAPO’A」，到近日的「HOLO PARK」登場亮相與商店街試營運，這都是去年港市平台會議恢復運作後，透過會議建構的開發共識，啟動開發與招商的階段性成果。
史哲強調，在市長陳其邁上任後，即刻宣告恢復港市平台會議，重啟港市合作的招商與開發。從去年九月到今年的二月，他、郭添貴副秘書長與港市平台團隊加緊腳步積極的招商與開發，感謝高雄港區土地開發公司的努力與業者們的響應。接續，我們更將繼續努力，讓高雄港區更將活絡，也讓亞洲新灣區有更精彩的風貌。
史哲也指出，在這次春節5天假期期間，整體高雄港區約有30萬人次人潮量。大港橋與HOLO PARK計有10萬人次造訪，棧貳庫人氣也相當火熱，由實質交易筆次來推估，依然維持疫情前的20萬人次來訪。感謝大家配合防疫規範，一起建構一個玩的開心、買的開心的高雄走春行。即將到來的228連假，更期待大家繼續來高雄走走！
史哲也說，在「HOLO PARK」商店街試營運後，「HOLO PARK ‧ 映像鹽埕」 3月底復刻五零年代的「大舞台戲院 」，更將成為全球第一座7D浮空影院，結合獨家影音技術，首發歌舞片「 大美港都：記憶鑰匙 」，提供觀眾前所未有沈浸式體驗。
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