「含羞草日記」超艾夾遭砍 8小時涉案4人全落網
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-02-22 23:53:23｜2021-02-23 00:01:37
擁有近百萬訂閱的Youtube頻道「含羞草日記」今（22）日上午9點多左右，團隊副團長超艾夾在高雄苓雅區被砍兩刀，警方循線查出涉案的有4人，都只有20多歲，下午先查緝在現場叫囂的蘇嫌到案，晚間持摺疊刀攻擊的蔡嫌、徒手並持刀攻擊的段嫌，及另名叫囂的邱嫌均已查緝到案。
「含羞草日記」晚間9點53分在臉書發聲明表示：「副團長超艾夾，今日早上9點左右在高雄馬路上遭遇襲擊一事。我們感謝所有關心的友人們，以及感謝高雄市陳市長、警察局黃局長等人都有打電話來慰問關心，超艾夾經過治療已無大礙，在警方的護送下，已在南投家中休養。全案已經交由警方處理，不宜先臆測嫌犯身分。一切只希望超艾夾好好休養，傷勢快復元，再次感謝高雄市長、警察局長及醫院給予的協助，也謝謝社會各界、粉絲朋友們的關心。讓大家擔心了！艾夾現在很好！」。涉案4人遭警方逮捕，晚間11點，由高雄市警察局長黃明昭親自召開記者會宣告破案，黃明昭強調，苓雅分局在上午10點半受理報案，3個半小時就查出4名嫌犯身分，8個小時就將4名嫌犯全數全部查緝到案，黃明昭重申警方絕對不容許暴力的存在，並敬告作奸犯科之徒，警方有能力儘速釐清案情，而且會將嫌犯繩之以法。苓雅分局表示，警方在掌握嫌疑人身分後便隨即備卷向高雄地檢署報請指揮及聲請拘票獲准，並結合刑事警察大隊及刑事警察局偵查第8大隊數十名警力，旋即兵分多路前往蔡姓主嫌等人居住處及落腳處執行拘提，下午就在高雄市苓雅區四維四路上拘提蘇姓犯嫌到案。苓雅分局偵查隊長陳仁正指出，警局對於經常在轄區滋事份子都有資料建檔，經將資料提供給被害人指認後，警方才能迅速在3個多小時內確認4名涉案嫌犯身分，而嫌犯犯案後第一時間就逃離高雄往中部走，警方透過科技偵查確認嫌犯北上，就立即派出三組同仁跟上，追緝過程中發現嫌犯為逃避警方追捕，還曾更換過使用車輛，警方持續使用科技偵查確認嫌犯更換的車輛，發現嫌犯又南下，警方便再度跟上，隨後在高雄七賢、復興路，將蔡姓主嫌等3人拘提到案。警方訊後，將29歲持摺疊刀攻擊的蔡姓主嫌依傷害、殺人未遂、妨害秩序送辦，徒手及持刀攻擊的22歲段姓嫌犯則依毀損、妨害秩序送辦，至於在場叫囂助勢的29歲邱嫌及25歲的蘇嫌，則被依妨害秩序罪嫌送辦，全案在報案後8個小時內宣告偵破。