大林蒲遷村計畫遭質疑　高市府：陳其邁將再親自出席溝通

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大林蒲沿海鳳興、鳳鳴、龍鳳、鳳森、鳳林及鳳源里里長決定聯合舉辦聯合里民大會，今天正式發出通知單，講明針對高市府日前公布大林蒲遷村計畫書（草案）而來，同時作為成立「沿海六里權益促進會」對此市府做出上述澄清。
都發局表示，大林蒲遷村安置計畫書(草案) 在今年二月五日公開，已清楚敘明攸關民眾權益的補償與配套之法令依據與做法，包括用地取得以協議價購方式進行，且協議價購亦包括地上物拆遷補償等，以及相關的專案配套，各項補償標準，也都以附錄清楚列出。都發局指出，草案內容除了敘明原先承諾的住商區土地一坪換一坪政策不變外，三大優惠包括農地、公保地以市價加4成補償、房屋無論是否合法皆以全新重建價格補償與發給10%-25%拆遷獎勵金，以及宗教設施優先選地、專案估價補償等都載於計畫書(草案)。都發局也強調，發給弱勢戶遷移救濟金、配合搬遷者再發給12個月房租特別津貼、購地者提供專案優惠貸款及利息補貼等…六大配套，也都載於計畫書(草案)。此外，針對土地面積比較小的地主增購土地等協處方案、以及遷村安置地公共建設配套等內容在環評說明書完全沒有，且二者性質全然不同，絕無複製、貼上的情形。都發局也說，計畫書草案除了於網路公開，為了方便民眾翻閱，每個里長辦公室均置放十本計畫書(草案)完整版本，並已印製7000本草案摘要本於農曆年前分送至每個家戶，就是希望讓民眾閱讀後能夠清楚瞭解自身的權益。至於計畫書(草案)說明會，當初也是應里長的要求，給予民眾至少一個月的時間詳覽瞭解後，再行召開。