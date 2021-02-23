Ford全新商旅車Tourneo Connect預計3月4日發表，代言人盧廣仲創作全新MV花絮影片搶先公開！(影片)

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其實在2020台北新車大展中，Ford就已展出 Tourneo Connect，但受到疫情影響，本預計在2020年就該上市的 Tourneo Connect，終於確定會在2021年3月4日發表，關於 Tourneo Connect，若對這款車不了解，基本上你就想成與福斯商旅Caddy Maxi同等級，具備雙邊側滑門的歐洲Ford七人座車型， Tourneo Connect車身尺碼為4825x1835x1847mm，長軸車型軸距來到3062mm，提供寬敞的七人座空間，其不僅具備家族風格濃郁的設計，同時在寬廣空間與多變座椅模式的加持下，無需拆卸便可享用平整且寬廣的置物容積，再連同天幕式全景天窗以及Ford Co-pilot360™ Technology全方位智駕領航科技，滿足家庭用車的一切需求，同時兼顧戶外玩樂的機能性。
動力系統預計搭載1.5升EcoBlue渦輪柴油引擎，搭配8速手自變速箱，具備120ps最大馬力及27.5kgm最大扭力，而在先前源局公布的油耗測試中，擁有平均18.8km/L之亮眼油耗表現，是一輛十分令人期待的全新商旅車。
而本次Ford特邀請音樂鬼才盧廣仲代言 Tourneo Connect，擔任「旅玩小隊長」，並將於新車上市發表會帶來全新創作療癒新歌MV首播，暢談「N種不同的盧廣仲人生」精采故事。並先公開新歌MV的花絮片段，在花絮片段中可看見各種不同場景下的不同生活方式，帶出 Tourneo Connect的多元化機能。 Tourneo Connect究竟會有何等即設定與建議售價為何，就請大家在等待幾天，迎接 Tourneo Connect的正式發表日了。