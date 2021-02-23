布林肯參與歐盟外長會議　談疫情中國等迫切議題

（中央社記者徐薇婷華盛頓22日專電）歐洲聯盟今天召開外長視訊會議，美國國務卿布林肯受邀參與。會議聚焦疫情、中國及氣候變遷等迫切全球議題；布林肯會中強調，美歐應以民主、人權與多邊主義為基礎，共同面對挑戰。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）1月26日上任以來，積極與歐盟（EU）及成員國外長通話，今天則應歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（JosepBorrell）邀請，首度參與歐盟外長視訊會議。根據美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）發布的會議內容摘要，布林肯在會中強調美國對修復、重振與提升美歐關係的承諾。他也提到美國、歐盟及成員國以民主、人權與多邊主義等共享價值為基礎，緊密合作應對全球挑戰的重要性。普萊斯表示，布林肯在會中與波瑞爾、歐盟會員國外長談論如何共同因應多項迫切全球議題，包括2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情、伊朗、中國及氣候變遷。針對歐盟決定對俄羅斯實施制裁，以回應俄國鎮壓反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）與其支持者，布林肯也在會中對此表達歡迎。美歐雖展現要共同應對中國挑戰的姿態，但面對德國仍未對是否排除華為參與5G建設做出最終決定，普萊斯今天下午在媒體簡報會上表示，他們就中國所帶來的安全與科技挑戰有經常性對話，這是美國與包含德國在內的緊密盟友夥伴，須共同面對的挑戰。普萊斯說：「中國的濫權、掠奪性作為，及出口被用來推動其『技術威權主義』（technoauthoritarianism）品牌的工具，這些是我們與夥伴盟友緊密合作的議題，這也包含德國。」他強調，5G觸及人們生活各個面向，包含關鍵建設，美國與盟友夥伴對此有諸多討論；對於安裝可被中共操控、中斷或控制之設備網絡的危險性，美方深感關切，因為如他先前所暗示，北京「對隱私權或人權沒有概念」。（編輯：張佑之）11002xx