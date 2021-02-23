美破50萬人病亡！佛奇坦言：應對疫情做得比其它國家都差
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-23 06:41:43
美國的新冠死亡總數正式突破50萬人，並有超過2817萬人確診。面對這個疫情爆發以來的「暗黑里程碑」，美國總統拜登(Joe Biden)下令聯邦大樓需降半旗5天致哀，而美國國家過敏與傳染病研究院院長佛奇(Anthony Fauci)則坦言，回顧美國應對疫情的處理方式，做得實在不夠好，甚至比大多數國家都還要差。
綜合外媒報導，佛奇22日在美媒節目《早安美國》（Good Morning America）中指出，美國是個高度發達且富裕的國家，但防疫卻做得比任何一個國家都糟糕，主要原因在於每一州的做法都不同，沒有採取一個全國統一的做法。對於全美染疫死亡人數破50萬一事，佛奇認為這數字「令人震驚」，先前公衛官員預測全美恐將有24萬人病故時，還被許多人認為是在誇大其詞，但現在人數卻來到50萬人，相當驚人。在這之前一天，佛奇接受其他外媒訪問時，曾提到美國民眾很可能到2022年還需要繼續配戴口罩，現在就想確定美國何時能達成群體免疫的目標，仍言之過早。佛奇呼籲，美國人應更加團結努力，致力於全國統一的防疫模式，雖然現在已經有疫苗被研發出來，但大規模的公衛措施仍有其必要性，確切落實才能更有效的限制病毒傳播。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。