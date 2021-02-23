NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

罔腰終於曬出媽媽手冊！「有效日期」曝光：希望是女牛寶

編輯中心/綜合報導

2021-02-23 07:05:38｜2021-02-23 07:06:24

▲罔腰（右）與男友被追問是否領取媽媽手冊。（圖／罔腰臉書、IG）
▲罔腰（右）18日在Instagram突然宣布懷孕消息。（圖／罔腰臉書、IG）
跨性別網紅「罔腰」進行性別重置手術後，由生理男性成為女性，不過沒有子宮的她18日在Instagram突然宣布懷孕消息，更曬出超音波照片分享喜悅，掀起醫界和網友熱議，就連衛福部也將介入詳查此事。對此，她曾表示「最快禮拜六（20日）可以拿到媽媽手冊」，並在今（23）日凌晨向網友們曬出媽媽手冊。
我是廣告 請繼續往下閱讀
罔腰公開懷孕消息之後，頻頻遭到網友質疑、抨擊聲浪，近幾日依舊在個人Instagram和男友高調放閃，並透露最快20日可以拿到媽媽手冊，卻直到22日都還沒有消息。
罔腰20日當天，曬出和男友到餐廳大啖西餐的照片，寫下：「每個月20號都是紀念日，五個月快樂唷！這間真的不錯吃！」透露懷孕後食量變大，光沙拉就吃了2盤，當中可見小倆口點了龍蝦、牛排，十分豐盛。貼文底下除了幾條祝福的留言，多數都是質問罔腰懷胎一事，要她趕快秀出媽媽手冊，「請問今天禮拜六了，您所謂的媽媽手冊在哪呢」、「不是講今天有嗎」、「期待媽媽手冊以及胎動影片」、「媽媽手冊是拿來這樣玩的嗎？」
罔腰最後終於在23日凌晨上傳一張拿著媽媽手冊和孕婦健康手冊的影片，並稱「希望是女牛寶，一定每天打扮像公主」，透露愉悅和期待的心情。畫面中可見，孕婦健康手冊上方的有效期限還寫著110年8月30日。（編輯：賴詠璿）
▲罔腰23日凌晨上傳一張拿著媽媽手冊和孕婦健康手冊的影片。（圖／翻攝自罔腰IG）
▲罔腰23日凌晨上傳一張拿著媽媽手冊和孕婦健康手冊的影片。（圖／翻攝自罔腰IG）
關鍵字

NOW民調中心

吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

繼續作答
愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

繼續作答
您最愛哪位本土劇女星？

您最愛哪位本土劇女星？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

變性網紅罔腰沒子宮竟懷孕？您覺得是真懷孕還是炒作新聞？

真懷孕
炒作新聞
4.76%95.24%
2021-02-19-2021-02-25

交往前該「試車」嗎 ？

應該
不應該
44.41%55.59%
2021-02-17-2021-02-23
即時
推薦閱讀