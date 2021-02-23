罔腰終於曬出媽媽手冊！「有效日期」曝光：希望是女牛寶
編輯中心/綜合報導
2021-02-23 07:05:38｜2021-02-23 07:06:24
跨性別網紅「罔腰」進行性別重置手術後，由生理男性成為女性，不過沒有子宮的她18日在Instagram突然宣布懷孕消息，更曬出超音波照片分享喜悅，掀起醫界和網友熱議，就連衛福部也將介入詳查此事。對此，她曾表示「最快禮拜六（20日）可以拿到媽媽手冊」，並在今（23）日凌晨向網友們曬出媽媽手冊。
罔腰公開懷孕消息之後，頻頻遭到網友質疑、抨擊聲浪，近幾日依舊在個人Instagram和男友高調放閃，並透露最快20日可以拿到媽媽手冊，卻直到22日都還沒有消息。罔腰20日當天，曬出和男友到餐廳大啖西餐的照片，寫下：「每個月20號都是紀念日，五個月快樂唷！這間真的不錯吃！」透露懷孕後食量變大，光沙拉就吃了2盤，當中可見小倆口點了龍蝦、牛排，十分豐盛。貼文底下除了幾條祝福的留言，多數都是質問罔腰懷胎一事，要她趕快秀出媽媽手冊，「請問今天禮拜六了，您所謂的媽媽手冊在哪呢」、「不是講今天有嗎」、「期待媽媽手冊以及胎動影片」、「媽媽手冊是拿來這樣玩的嗎？」罔腰最後終於在23日凌晨上傳一張拿著媽媽手冊和孕婦健康手冊的影片，並稱「希望是女牛寶，一定每天打扮像公主」，透露愉悅和期待的心情。畫面中可見，孕婦健康手冊上方的有效期限還寫著110年8月30日。（編輯：賴詠璿）