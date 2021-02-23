女友烤曲奇餅乾　他見「成品」嚇壞　網笑：吃不吃都悲劇

另一半如果會下廚，想必是很加分的優點。然而，近日有男網友就透露，他女友日前烤「巧克力曲奇餅乾」給他吃，不過，「成品」曝光後卻讓他嚇壞，而網友一看則是笑翻，直呼「吃不吃結局都悲劇...」

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原PO在臉書社團《爆廢公社二館》中貼出照片並表示，女友烤了巧克力曲奇餅乾給他吃，但他見到成品卻傻眼...而從照片可見，餅乾為深褐色，且外觀呈現一坨一坨又油油亮亮的，不管是顏色或形狀，乍看之下都與排泄物相似，讓他不禁猶豫「吃嗎？」

▲一名男網友分享女友做的「巧克力曲奇餅乾」，不過，成品卻像極了「排泄物」。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社二館》）

不過，原PO事後鼓起勇氣品嘗後，直呼「真的是巧克力餅乾，已吃光。」更強調「是好吃的！堅強求生，我還活著，沒烙賽。」

此文一出，吸引了多達1.1萬人按讚，網友紛紛留言「還好上面沒放玉米粒」、「我剛從廁所出來，覺得這照片有點眼熟」、「屎了都要愛」、「隔著螢幕也聞到了...」「天啊！你到底做錯了什麼事啊」、「是要怎麼吃......的下？」「不吃，送急診；吃，送急診」、「很油的感覺」、「狗屎餅！這可能是下一波紅牌伴手禮！」「可以關燈吃嗎？」（編輯：許苡晴）