本週2波東北季風抵台 228連假天氣出爐！
記者孫唯容/綜合報導
2021-02-23 07:57:56｜2021-02-23 07:58:41
中央氣象局今（23）晨對新竹縣、苗栗縣發布低溫特報，東北季風稍增強，北部及東北部天氣稍轉涼；大臺北、臺灣東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴﹔氣象專家吳德榮指出，未來一週會有2波東北季風抵台，北台灣週五（26日）將開始轉涼。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在《三立準氣象．老大洩天機》專欄中表示，今晨東北風逐漸增強，混合地表的空氣，導致「輻射冷卻」作用大幅減弱；終結連續5天清晨，大範圍平地低溫低於10度的情形﹔截至5：27平地最低氣溫依序為：新竹峨眉鄉10.4度，苗栗頭屋鄉10.9度。各地區低溫：北部(桃園大溪區)11.3度，中部(南投中寮鄉)11.5度，南部(台南左鎮區)13.5度，東部(花蓮壽豐鄉)11.6度；台北北投區14.7度。(再降請自行更新)吳德榮指出，最新（22日20時）歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，未來一週2波東北季風，分別在今天及週五（26日）晚抵達，第1波冷空氣弱、水氣也不多，第2波冷空氣、水氣皆略多於第1波；影響時間約為1天至1天半，很快就好轉；雖然天氣系統並不強，但對北台灣而言，陰、晴、冷、暖交替多變，要注意調適。另外，未來一週中南部清晨及金馬易起霧，需注意。今、明（23、24日）兩天東北季風南下，桃園以北雲量稍增，白天氣溫稍降，北海岸、北部山區、東半部偶有局部短暫雨的機率；新竹以南多雲時晴，中南部日夜溫差大。今日氣溫：北部12至23度，中部12至26度，南部14至27度，東部12至25度。週四（25日）至週五（26日）白天轉偏東風，各地多雲時晴，東半部偶有零星短暫雨的機率；北台舒適；中南部白天微熱、日夜溫差大。最新模式模擬顯示，週五（26日）晚至週六（27日）前後，又有另一波東北季風南下，冷空氣、水氣皆比前一波略多；連假第1天（週六）新竹以北雲量增，轉有局部雨，氣溫降，北台轉涼微冷。連假第2、3天，下週日、一（28、1日）東北風減弱轉偏東風，天氣好轉，各地多雲時晴，氣溫回升。