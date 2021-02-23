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涉跨國毒品走私　墨毒梟古茲曼妻子美國遭逮捕

中央社

2021-02-23 10:30:25｜2021-02-23 11:16:24

▲墨西哥頭號毒梟古茲曼（Joaquin Guzman）數年前被美國狼狽逮捕，現在他妻子也因跨境走私被捕。（圖／達志影像／美聯社）
▲墨西哥頭號毒梟古茲曼（Joaquin Guzman）數年前被美國狼狽逮捕，現在他妻子也因跨境走私被捕。（圖／達志影像／美聯社）
（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國司法部表示，墨西哥毒梟「矮子」古茲曼的妻子柯羅奈爾，因為涉嫌跨國毒品走私，今天在華盛頓外的杜勒斯國際機場（Dulles International Airport）遭到逮捕。
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法新社報導，美國司法部表示，31歲的柯羅奈爾（Emma Coronel Aispuro）面臨一項密謀走私古柯鹼、甲基安非他命、海洛因與大麻至美的罪名。
柯羅奈爾的丈夫「矮子」古茲曼（Joaquin "ElChapo" Guzman）是墨西哥最惡名昭彰的販毒集團「西納羅亞集團」（Sinaloa Cartel）首腦，他2017年被引渡到美國，2019年7月遭判無期徒刑。
根據美國司法部，柯羅奈爾不僅參與販毒集團活動，據稱也涉及協助兩起古茲曼墨西哥逃獄計謀，包括古茲曼2015年成功脫逃的那一次。
事前沒有人知道美國當局有意逮捕柯羅奈爾。
柯羅奈爾擁有美國與墨西哥雙重國籍，替古茲曼生下一對雙胞胎，古茲曼於紐約接受審判的3個月期間，她幾乎每一天都出庭。
儘管不斷有消息直指她涉及參與古茲曼事業與逃獄行動，有關當局還是讓她自由進出。
柯羅奈爾在審判結束後說：「我只能說，我問心無愧。我雖不完美，但我覺得我是個好人，從未蓄意傷害任何人。」
她預計明天透過視訊在華盛頓聯邦地區法院出庭。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1100223
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