俄羅斯利用疫苗　試圖在拉美發揮影響力

（中央社記者唐雅陵聖保羅22日專電）英國廣播公司巴西新聞網（BBCNews Brasil）報導，越來越多拉丁美洲國家使用俄羅斯生產的武漢肺炎疫苗Sputnik V，可能成為俄羅斯在此區域重要的地緣政治工具。
去年11月，俄羅斯宣佈新型冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗Sputnik V有效率為92%，這一消息雖被醫學界寄予厚望，卻也遭到很大懷疑。疫苗臨床試驗的保密和科學界的批評，使得全世界對Sputnik V缺乏信心，甚至俄羅斯人自己也有所保留。但拉丁美洲的反應卻不一樣。在阿根廷、委內瑞拉和玻利維亞等由左派總統治理，且與俄羅斯總統蒲亭關係密切的國家，Sputnik V已被批准緊急使用，而這些國家已訂購3000多萬劑疫苗。巴西國家衛生監測局（Anvisa）尚未批准使用Sputnik V，但此機構將修訂針對武漢肺炎疫苗緊急和臨時使用授權的最低要求，所以可能很快批准使用俄羅斯疫苗。巴西化學聯盟製藥廠（União Química）將負責從俄羅斯進口Sputnik V的活性藥物成分，並在首都巴西利亞的Bthek工廠生產疫苗，初期規劃月產800萬劑Sputnik V。Sputnik V在世界各地使用近3個月來，各界對它的看法似乎已經改變很多。俄羅斯人自己正慢慢開始相信他們的疫苗，有效性最近亦得到英國著名醫學雜誌刺胳針（The Lancet）的認可。許多國家，特別是拉丁美洲，陸續與俄羅斯協商購買疫苗，而俄羅斯也迅速回應提供支援。英國廣播公司巴西新聞網報導，用國家資源生產的疫苗，將成為俄羅斯在資源較少國家的有效營銷戰略和重要的地緣政治工具。俄羅斯直接投資基金（RDIF）執行長德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）指出，對俄羅斯來說，這是一個決定性的時刻。墨西哥科爾吉奧大學（Universidade Colegio）俄羅斯外交事務專家佩提娜（Vanni Pettinà）表示，Sputnik V在關鍵時刻抵達拉丁美洲，因為除了巴西外，拉美各國缺乏自有技術開發疫苗或資金購買非常昂貴的疫苗。從這個意義上說，佩提娜預測Sputnik V的性質將有利於資源較少的國家分銷和購買，並有利於蒲亭在有需要時用於地緣政治。西班牙馬德里皇家埃爾卡諾研究所（InstitutoElcano）俄羅斯暨歐亞專家米洛塞維奇（MiraMilosevich）指出，俄羅斯當然會利用疫苗作為地緣政治工具，在資源較少的國家和其他授予專利的私人企業增加自己的軟實力。米洛塞維奇指出，冷戰期間俄羅斯的軟實力是體育和西洋棋，現在則使用疫苗。至於疫苗對武漢肺炎的保護將持續多久，以及它是否也有效地對付更具傳染性的變種病毒株，仍是未知數。（編輯：韋樞）1100223