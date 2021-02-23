王毅要美恢復關係、停止干涉台港疆藏　遭質疑：逃避譴責

綜合陸媒報導，王毅22日出席藍廳論壇開幕式時，就著推動中美關係重回正軌一事，提出4點建議，首先是要相互尊重、不干涉彼此內政、停止對中國共產黨和中國政治制度的抹黑詆毀、停止縱容甚至支持「台獨」以及干涉香港、新疆、西藏等內政；第2是希望加強對話，妥善管控矛盾分歧；第3是相向而行，重啟兩國互利合作，美方應放棄對中國產品加徵不合理關稅、放棄對中國企業和科研教育機構實施各種單邊制裁、放棄對中國科技進步進行無理打壓等；第4點則是要掃除障礙，恢復中美各領域交流，解除對中方教育、文化、新聞、僑務等團體在美活動的各種限制。《路透社》引述美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）的回應，認為王毅的說法反映出，北京試圖在實施掠奪性經濟策略、透明度不足、不遵守國際協議、壓迫普世人權等議題上，躲避外界的譴責。報導並指出，白宮發言人莎琪（ Jen Psaki）在回應此事時也表示，美國把中國看為強勁的競爭對手，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）週一時亦發表聲明，呼籲追究北京鎮壓香港、損害香港自治地位的責任，並在聲明中提到：「中國政府必須知道世界正在看著其扼殺人權，我們必須考慮所有向中國追究責任的選項。」