台灣目前有啥產業蓬勃發展？網狂指「這3種」：沒有之一

每個國家都有各自的生財強向，而台灣有什麼產業最能賺到錢呢？近日就有網友在PTT提問「台灣目前有什麼產業是明顯蓬勃發展的？」結果許多人都狂指「這3種」，直呼是「沒有之一」。

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原PO在PTT八卦板發文表示，「台灣GDP已經快破3W，股市都萬6了，那台灣到底目前有什麼產業是明顯有發展的？生技、運動、藝術、流行文化、金融、基建、軍武、手機、app、學術，乃至遊戲或電競等，很可惜好像都在沒落中或跟本元年階段」

原PO接著提到，「還是反正我們用別人的就好啦！中國有感的有手機、電動車、高鐵、無人機；南韓有感的有造船、核電、軍武、流行文化，連跟台灣同水準的捷克也有skoda、xvudro；波蘭感覺遊戲很強；印度也有生技制藥，台灣有？」

▲網友在PTT討論台灣目前有什麼產業是明顯蓬勃發展的。（圖／翻攝自PTT）

原PO直言「怎麼感覺雖然很自由，但都沒自己的東西，要不然就是明日曇花一現...」他並好奇詢問大家「有台灣最近明顯發展的行業嗎？像1990年棒球或是2010htc那種的」。

問題曝光，立刻掀起討論，網友紛紛點名「房地產」、「公關業」與「半導體」，「公關，沒有之一」、「半導體跟房地產賺到流湯」、「半導體啊，全世界都知道」、「房地產、公關公司」、「蓋房子」、「房地產。政府跟業界都投資了」、「只有半導體領先世界」；另還有人留言「IC設計算吧，只是不算獨強，還有機械零組件啊，人家只是低調」、「網紅阿，看炒個話題一堆人報導還有粉絲護航爽賺流量財」、「代工」、「離岸風電」。（編輯：許苡晴）