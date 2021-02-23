哪種青菜最難吃？全場狂曝「地獄惡夢」：苦到完全不想吃

一般民眾為了均衡飲食，青菜每餐必不可少，而台灣青菜種類眾多，各式炒青菜也都有人喜愛。不過，近日就有一名網友表示，A菜有夠難吃！甚至詢問大家「有比A菜還難煮還難吃的綠色蔬菜嗎？」沒想到全場答案幾乎一面倒，紛紛狂曝心中的「地獄惡夢」，直呼「苦到完全不想吃！」

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原PO在PTT八卦板透露，自己日前料理了媽媽買來的A菜，由於他不太會煮，僅倒了些許油加蒜頭，接著把菜放入鍋中，最後加鹽巴拌炒，結果炒出來的菜口感不佳，讓他不禁直呼「怎麼會有這麼難吃的菜啊！」他並好奇詢問大家「像高麗菜跟菠菜隨便炒就很好吃了, 為什麼A菜炒起來會這麼難吃啊？有比A菜還難煮還難吃的綠色蔬菜嗎？八卦？」

問題一出，立刻掀起網友討論「刈菜絕對排第一難吃」、「大陸妹」、「秋葵」、「青椒，地獄的食物」、「油菜才難吃！」「龍鬚菜阿」、「龍葵（黑甜仔/黑籽菜），這個我不行」、「紫紫紅紅的紅鳳菜」、「茄子、苦瓜、青椒，三大噁爛王者」。

▲有網友在PTT提問「有比A菜還難煮還難吃的綠色蔬菜嗎？」結果全場紛紛曝光心目中的「地獄惡夢」。（圖／翻攝自PTT）

而「長年菜」則是最多人認為難吃的青菜，「長年菜，在難吃的路上一騎絕塵」、「長年菜，不會煮的真的會弄得很苦很難吃」、「長年菜，有夠噁」、「清燙長年菜，超苦」、「長年菜，根本不該成為料理」、「長年菜真的是超噁」、「你把長年菜放哪裡？今年的苦到我完全不想去吃它」。

不過，也有人替長年菜反駁，直指「長年菜難吃的是不會用吧？我家煮長年菜從來都不會過苦，煮得好的長年菜就淡淡的苦甜，好下飯」。（編輯：許苡晴）