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台股早盤下挫後跌幅收斂　電子股熄火、航運塑化強勢漲

記者許家禎/台北報導

2021-02-23 09:52:35｜2021-02-23 10:00:12

台股大跌。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（23）日早盤跌百點，來到16211點，之後跌幅縮小，但類股輪動明顯，電子權值龍頭股紛紛熄火，航運股與塑化族群較為強勢，成為盤面焦點。（圖／NOWnews資料照）
美國拜登政府喊出加稅與提高資本利得稅，讓美股昨（22）日嚇趴，尤其費城半導體指數跌3.7%。而台北股市今（23）日早盤跌百點，來到16211點，之後跌幅縮小，但類股輪動明顯，電子權值龍頭股紛紛熄火，航運股與塑化族群較為強勢，成為盤面焦點。
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美股22日道瓊指數上漲27.37點，或0.09%，收31,521.69點；標普500指數下跌30.21點，或0.77%，收3,876.50點；那斯達克指數下跌341.42點，或2.46%，收13,533.05點；費城半導體指數下跌121.45點，或3.77%，收3,102.01點。
台北股市今日開盤跌89.28點，加權股價指數以16320.88點開出，隨後跌超過百點，來到16211點。台積電ADR周一下跌2.6%，收133.57美元，今日股價跳跌12元，來到633元。聯電跌2.6%，來到55.3元。聯發科、鴻海也走跌，大立光相對強勢漲0.7%，來到3535元。
盤面強勢股為航運與塑化族群，其中華航漲6%，來到12.6元。長榮航漲4.8%，來到15.05元。陽明漲2.3%，來到28.75元。其他，萬海、裕民、榮運都漲1%以上。其他，中石化漲2%，華夏、南亞、台聚、亞聚漲幅都在1%上下。
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