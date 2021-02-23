藍論壇邀柯文哲引發連勝文不滿 國民黨智庫：不只邀他
新頭殼newtalk |張珮慈 台北市報導
2021-02-23 10:18:29｜2021-02-23 10:23:03
國民黨主席江啟臣推動「願景台灣2030」論壇，擬邀請民眾黨主席、台北市長柯文哲參與本週三將舉行的論壇，此舉引發外界解讀為「藍白合作」，副董事長連勝文更抱怨他在最後一刻才知道。對此，國民黨智庫在昨日深夜發出新聞稿澄清，活動籌備中可能發生資訊傳達時間上的誤差，此點確須檢討，但這次活動並非只邀柯文哲與會，且任何有利台灣發展的議題，江啟臣與連勝文一向都是全力支持，盼外界勿過度揣測。
國民黨舉辦「願景台灣2030」論壇邀柯文哲同台，儘管黨中央表示不涉及選舉合作，但仍引起部分國民黨台北市議員不滿，身為智庫副董事長的連勝文於上周五才被「告知」此事，而且，智庫主辦的論壇他竟沒有被邀請，連勝文向智庫表達反對邀請柯文哲的立場甚至被黨中央忽視。對此，國民黨智庫表示，自江啟臣接任黨主席以來，亟思改革，俾使政策主張更貼近社會脈動及具未來性，去年9月6日全代會首度拋出「願景台灣2030」國政計畫，宣示將針對未來10年台灣發展的重要問題，提出負責可行的願景藍圖，不但扮演稱職在野黨，更要成為人民信賴的「準執政黨」。智庫說明，全代會定案之後，由副秘書長柯志恩辦公室負責推動議案及相關秘書作業，並邀請國家政策研究基金會各領域研究人員參與，提供議題討論並撰寫論述。連勝文平日即指示並充份授權本會研究人員積極探索有利台灣整體發展的研究及論述，並視需要出席重要論壇活動。去年12月首次舉辦的願景論壇主題為「社會包容」，強調不要遺棄任何一個人，跨出同溫層，談及新住民、移工及LGBT族群等議題，當時引發熱烈討論及正面迴響。本周三即將舉辦的「願景台灣2030」第二場論壇主題聚焦「社會正義」，由柯志恩辦公室邀請各界代表出席，希望可以進行一場更廣泛及深入的討論。智庫強調，智庫作為政策研究機構，針對議題提供論述，並由相關研究人員參與討論。對於資訊傳達時間的誤差的確需要改進，不過並非只單邀民眾黨主席，希望外界不要曲解最初福國利民的美意，透過不同的對話，啟動社會的溝通，才是這個論壇真正的初衷。