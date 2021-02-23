周玉蔻爆指名要陸委會主委 邱太三：我無法具體回應
記者吳承翰、林柏年／台北報導
2021-02-23 10:21:11｜2021-02-23 10:33:16
國安團隊人事調動，資深媒體人周玉蔻自爆陸委會前主委陳明通原先不想離任，但因為邱太三指名要這個位子，而邱又是總統蔡英文的親信，才把陳擠去國安局。今（23）日陸委會進行新舊任主委交接，媒體問邱太三此事，邱僅說「這個問題我無法具體回應。」
上午舉行完正副主委印信交接後，邱太三致詞時表示他在民間、立法院、行政院都服務過，但2004年他在陸委會擔任副主委的經歷讓他成長最多。此外，邱太三也不忘強調他跟陳明通的好交情，他表示當年兩人都就讀台灣大學是同屆，宿舍寢室還在隔壁，他那時對陳明通的印象就是個通才，上知天文下知地理，對人物、時政的評論都有獨到的觀點，他們很常鬥嘴。邱太三表示，陸委會在陳明通的帶領下已有一定的基礎，在後疫情時代他會因應新局做出調整、帶領陸委會。對陳明通來說，這已經是他在陸委會「三進三出」，陳致詞時表示，他跟邱太三一個念政治系、一個念法律系，後來他在國發所教書時，邱還當過他學生，陳明通強調「有狀元學生，沒狀元老師」，相信邱太三的表現會更勝於他。會後聯訪時，媒體問邱太三「周玉蔻說這個位子是你指名要的」，邱太三僅簡短答「這個問題我無法具體回應」。