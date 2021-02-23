NBA／火箭3D老將超搶手 傳湖人和公鹿都想要
記者黃建霖/綜合報導
2021-02-23 10:36:55
雖然數據不亮眼，可是休士頓火箭35歲老將P.J. Tucker依舊是許多志在爭冠的球隊心中，補強名單中理想的「3D」球員人選。根據美媒的報導，目前洛杉磯湖人和密爾瓦基公鹿都對他有意。
火箭在James Harden離開之後，本季的目標從爭冠改成了重整陣容，Tucker的合約只剩最後一年，而且年紀也大了，明顯不在球隊未來的藍圖之中，雙方此刻分手可以預期。不過Tucker對於許多強隊來說非常有價值，他能命中底角三分球，又能扛禁區，過去已證明自己能打到小球五號位，火箭若願交易他，將吸引許多球隊的目光。近期因為明星大前鋒Anthony Davis受傷、而影響禁區戰力的湖人，就是其中一個對Tucker感興趣的球隊，不過火箭希望能從他們那裏得到即戰力的年輕球員，雙方仍在接觸談判。而今日《The Ringer》記者Kevin O'Connor又透露去年11月就對Tucker有興趣的公鹿，也依然對這位硬漢大前鋒很感興趣。加上公鹿近期狀態不佳，補強改變一下陣容活性，也是不錯的選擇。Tucker本季場均上場30分鐘，只能得到4.7分、4.6籃板和1.4助攻，從數據上看退化明顯，不過有鑑於他過去在季後賽展現的能力，且他合約不算太大，因此應該能在市場上擁有一定價值。