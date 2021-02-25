影／紅遍全球的國際巨星現況？PSY、雞攻擊之術掀網回憶
影像中心/綜合報導
2021-02-25 10:00:00
每個時期總有一兩首爆紅歌曲，傳唱大街小巷，甚至紅遍國際，耳熟能詳的旋律，每個人皆能哼上幾曲，在堪稱影音世代的現今，爆紅歌曲更是在Youtube刷新許多驚人點閱記錄。Youtube頻道「OMIO BEN」先前分享一則影片，講述 3 首曾紅遍全球的歌曲：《江南Style》、《PPAP》、《雞攻擊之術》，而分別演唱的歌手們現今過得如何。
影片中「OMIO BEN」介紹，K-POP潮流席捲全球，演唱《江南Style》的歌手PSY大叔功不可沒，YouTube點閱計算系統還因為他的高人氣而改變。在與YG經紀合約到期之後，便創立經紀公司「P NATION」，簽進許多當紅藝人如Jessi、Crush、Heize與大方公開戀情的「泫雅、DAWN」。 影片接著介紹演唱《PPAP》爆紅的Piko太郎，原名古坂和仁的搞笑藝人如今仍活躍於螢光幕前，並也介紹了以《雞攻擊之術》爆紅的「石井健雄」的故事。影片曝光後，網友紛紛表示「天啊好懷念PPAP，以前每天都在唱xd！」、「全部都聽過！」、「好想念他們啊～」（助理編輯：闕靖潔）