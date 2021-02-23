羽球／快結束了！小戴期待又無奈：不曉得今年會隔離幾次
記者鍾東穎/綜合報導
2021-02-23 11:13:57
我國世界球后戴資穎自泰國年終賽奪冠後返台接受隔離檢疫，目前終於結束14隔離，開始7天自主健康管理，今(23)日她發文表示期待回家，「我快要迎接自由的空氣了」但也無奈道出「不曉得今年會隔離幾次」
「發個舊照，表示我快要迎接自由的空氣了」小戴在社群媒體上發文，相當期待能回家，「這21天漫漫長...但每過一天，就離家越近。」最後標記「離家最久的一次」、「不曉得今年會隔離幾次」也道出新冠疫情下的無奈。小戴是2月3日抵台，隔天開始進行隔離14+7天，而明天就將結束這21天漫長的隔離期，隔離期間碰巧遇上農曆新年，小戴無法回家，透過視訊和家人過年，戴爸也親手燉湯送到防疫旅館給女兒。接下來，小戴不會出戰3月2至7日舉行的超級300瑞士公開賽，至於3月17至21日登場的全英公開賽，因為全球疫情仍嚴峻，小戴是否前往拚衛冕還是未知。
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