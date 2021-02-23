任民眾黨顧問職 國民黨前副主委胡文琦：為了養家糊口
新頭殼newtalk
2021-02-23 11:55:03
國民黨前主席洪秀柱時代的國民黨文傳會前副主委胡文琦，近日在民眾黨秘書長謝立功的介紹下，擔任民眾黨顧問職，由於他仍是國民黨員，此舉可能遭黨紀處分。對此，胡文琦表示，他既沒有加入民眾黨，也沒有領民眾黨的薪水，強調自己只是為了養家糊口，面對網路上已經出現好幾把利刃刺向他背後的貼圖，胡文琦呼籲國民黨用智慧看待，若真要開鍘，他一定會正面迎戰。
近期藍營遭白色力量挖角的情形頻傳，胡文琦說，過去他在國民黨中央擔任文宣，是組發系統出身，在媒體文宣相關領域上都有經驗，他在擔任文傳會副主委時，謝立功在是時任的新住民主委，因此才有這個因緣際會得以擔任民眾黨顧問職，協助民眾黨處理黨務與組織工作。不過胡文琦曾擔任國民黨幹部，同時仍為現任黨員，未經黨內同意即擔任其他政黨之黨務人員，恐怕已經違反國民黨員規程，最重恐遭停權甚至撤銷黨籍，對此，胡文琦認為自己只有收取諮詢車馬費，並不違反黨規。他強調此舉是為了養家糊口，表示自己需要做一些有收入性的工作。胡文琦在洪秀柱擔任黨主席期間，受到重用當發言人，屢次親上火線為國民黨發言，外界質疑，現在他逐漸淡出藍營政治舞台反而投靠民眾黨，是否是對國民黨感到失望，對此，胡文琦表示，在很多議題操作上，國民黨確實沒有扮演好在野黨忠誠監督的角色。他指出，在陳菊的部分，無論是行政院公文外流或查證當事人爆料上，國民黨似乎另有考量，使他覺得有點遺憾，胡文琦強調，台灣人民不只沒有欠民進黨，台灣人民也沒有欠國民黨。胡文琦提到，身為國民黨員的他，希望整合藍白勢力，做好在野監督角色。至於黨內可能祭出處分，他強調自己會正面迎戰，不過他也質疑，若這樣的事情需要黨紀處分、維持堅壁清野，那麼藍白高層或非綠交流，是否都該全面禁止？新聞來源為Newtalk 新頭殼