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任民眾黨顧問職　國民黨前副主委胡文琦：為了養家糊口

新頭殼newtalk

2021-02-23 11:55:03

▲ （圖／新頭殼）
▲ 國民黨前主席洪秀柱時代的國民黨文傳會前副主委胡文琦轉任民眾黨顧問職。（圖／新頭殼）
國民黨前主席洪秀柱時代的國民黨文傳會前副主委胡文琦，近日在民眾黨秘書長謝立功的介紹下，擔任民眾黨顧問職，由於他仍是國民黨員，此舉可能遭黨紀處分。對此，胡文琦表示，他既沒有加入民眾黨，也沒有領民眾黨的薪水，強調自己只是為了養家糊口，面對網路上已經出現好幾把利刃刺向他背後的貼圖，胡文琦呼籲國民黨用智慧看待，若真要開鍘，他一定會正面迎戰。
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近期藍營遭白色力量挖角的情形頻傳，胡文琦說，過去他在國民黨中央擔任文宣，是組發系統出身，在媒體文宣相關領域上都有經驗，他在擔任文傳會副主委時，謝立功在是時任的新住民主委，因此才有這個因緣際會得以擔任民眾黨顧問職，協助民眾黨處理黨務與組織工作。
不過胡文琦曾擔任國民黨幹部，同時仍為現任黨員，未經黨內同意即擔任其他政黨之黨務人員，恐怕已經違反國民黨員規程，最重恐遭停權甚至撤銷黨籍，對此，胡文琦認為自己只有收取諮詢車馬費，並不違反黨規。他強調此舉是為了養家糊口，表示自己需要做一些有收入性的工作。
胡文琦在洪秀柱擔任黨主席期間，受到重用當發言人，屢次親上火線為國民黨發言，外界質疑，現在他逐漸淡出藍營政治舞台反而投靠民眾黨，是否是對國民黨感到失望，對此，胡文琦表示，在很多議題操作上，國民黨確實沒有扮演好在野黨忠誠監督的角色。他指出，在陳菊的部分，無論是行政院公文外流或查證當事人爆料上，國民黨似乎另有考量，使他覺得有點遺憾，胡文琦強調，台灣人民不只沒有欠民進黨，台灣人民也沒有欠國民黨。
胡文琦提到，身為國民黨員的他，希望整合藍白勢力，做好在野監督角色。至於黨內可能祭出處分，他強調自己會正面迎戰，不過他也質疑，若這樣的事情需要黨紀處分、維持堅壁清野，那麼藍白高層或非綠交流，是否都該全面禁止？
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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