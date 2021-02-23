名家論壇》蕭徐行／江柯會面，會走向藍白合嗎？
文/蕭徐行
2021-02-23 11:10:27
國民黨將舉辦論壇邀請身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲參加，柯也大方應允出席，就像台北市政府在獨派與二二八家屬反對下，仍決定邀請也曾擔任台北市長的前總統馬英九參與二二八紀念活動，這樣國民、民眾兩大屬性偏藍的政黨黨主席首次會面的友好善意互動，在民進黨一黨獨大又恣意壟斷政商利益之際，顯得有特殊意義。國民黨與民眾是否會由「藍白合作」走向「藍白融合」，進而推倒民進黨的一黨壟斷，拿下中央執政權，雙方的合作模式值得觀察。
其實這樣的藍白合作並非首例，藍白政黨的議題合作在本屆立法院已經開始，從上個會期的委員會召集委員選舉的互相支援，乃至於預算審查、監察考試兩院委員人事任命案，以及反萊豬議題上，多多少少都看得兩黨合作的跡象，所以才會有日前立法院國民黨團總召費鴻泰邀請民眾黨黨團溝通雙方的議事理念相關事宜的另類藍白合。政治局勢的合縱連橫真是變幻莫測。六年前，柯文哲市長打著反國民黨的口號，並在泛綠選民的支持下登上了台北市長的大位，隨即開啟了藍綠白參股勢力較勁的時代；繼之隨著柯P的「兩岸一家親」理念開始受到綠營民眾的抵制，加上本次市長選舉的恩怨，柯文哲的支持者竟然從以綠營支持為主轉變為以藍由支持者為主，這種政治上的「不可能」接連「改變成真」，加上總統大選時期柯P與郭台銘的多次互動，郭董的人馬高虹安又成為民眾黨的立法委員，更讓民眾黨沾惹上濃濃的泛藍色彩，甚至成為部分國民黨幹部轉進的政治庇護所。民眾黨向部分國民黨幹部招手，又在去年數次地方選舉中挖角國民黨的人以及資源，這也讓國民黨覺得藍白合根本就是耍弄國民黨，基層更是沒信心的擔心與民眾黨合作會讓國民黨衰敗，尤其雙方在基層的民意代表選舉是競合關係，如何「合」呢，可是大哉問。過去在野合作的狀況，屢見不鮮。不管2000年的國親、國新合，或是過去民進黨與台聯黨的合作，雖有前例可循；但政黨合作常常未能「合則兩利」，許多政黨尤其擔心附身式的「此消彼長」。政黨成立的目的就是宣揚理念，贏取執政機會，如果只是為了贏取勝利而勉強合作，終於還是會走向分手之途，即使新黨與親民黨這樣與國民黨系出同源的政黨，也無法輕易的再結合在一起，更何況國民黨與創黨理念不同的民眾黨呢？如果藍白合的理念無法互相融合，無法提出足以說服民眾為什麼藍白要合的理念與主張，如此只強調為了「制衡執政黨」的這樣空洞理想而勉強湊合在一起的「在野聯盟」，很容易被民眾誤認為只是為了政黨奪權而結合，反而得不到支持。試問國民黨在野一年了，政黨的理想與理念整頓齊備了嗎?兩岸政策的觀點已經確認了嗎? 如果自己都還搞不定，又如何跟民眾黨談呢？2004年，連宋合就是很單純的以為國親加在一起的選票一定可以贏過民進黨，諸不知看不到新鮮理念的國親合作反而沒有辦法吸引足夠的選民支持，最後反而功虧一簣。再說政治就是權位與資源的分配與競爭。藍白合作雖不乏有人敲邊鼓，將來在選舉的階段雙方卻一定會面臨競選人選如何分配，再說民眾黨的實力還遠不及國民黨，雙方聯合競選的話對國民黨的候選人的確是比較吃虧的，這樣的合作能得到候選人的同意嗎？在說到類如縣市長、鄉鎮市長、立法委員以及總統大選這種單一選區制的選舉，雙方要如何分配與合作呢？可別忘了民眾黨連一個立法委員也無法當選，連政黨辦公室也要「寄生」在立法院的窘境，這樣的藍白合，國民黨虧很大吧。政黨合作以制衡傲慢的執政黨是矯正政治失衡的好方法，但是在野的合作必須把人民擺在中間，把話說得透徹，不可只是為了私利或私慾而合作，否則這樣的藍白合不過是寄生在他黨身上，假合作知名維持自身的生存而已。如今，江柯會與兩黨立法院的「議題合作」，踏出有想像空間而較無爭議的第一步。但兩黨對於合作，仍然要能談清楚雙方的理念與合作基礎，否則無厘頭式的藍白合只是預留未來「藍白怨」的想像空間；不僅無法制衡執政黨，反而重傷政黨自身與領導者的威望。●作者：蕭徐行／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：[email protected]