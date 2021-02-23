接陸委會要恢復兩岸交流 邱太三：講九二共識只有反效果
記者吳承翰、林柏年／台北報導
2021-02-23 11:12:52
陸委會今（23）日進行新舊主委人事交接，由陳明通交棒給邱太三。邱在致詞時表示，會在總統蔡英文的指示下，在後疫情時代去推動兩岸再度對話。媒體追問邱太三，兩岸因九二共識卡關，要恢復對話是否有新模式？邱強調，九二共識因對岸「加料」，已經變質，他認為再講九二共識只會引起反效果，無法理解為什麼仍有人堅持九二共識。
對於接任主委展望，邱太三表示，兩岸政治是延續的，除了推動過去擬定的政策外，在後疫情時代，他也會觀察國際、兩岸間的變化，進行整備，「總統指示要做好恢復兩岸交流的準備，有新政策我們會在例行記者會報告。」有媒體問邱太三，現在兩岸僵局卡在九二共識，蔡總統想恢復對話，該如何開創新局？邱指出九二共識的內涵已經變質，陸方強調「一個中國」，讓台灣的空間變得非常小、民眾也無法接受，兩岸關係繼續拘泥而這四個字並無幫助，希望陸方能正視。媒體追問，外界認為安排他當主委，是對陸方釋出善意，邱太三強調陸委會、總統府對對岸從來沒有惡意，推動的各項措施都希望兩岸進展，但政治議題敏感，兩岸過去累積的互信不夠，他上任後會透過學術、經濟、文化交流累積互信，以克服更高層次的政治問題。日前邱太三接受專訪，指出上任後要修《營業秘密法》，他聯訪時強調，中國科技擴權，在全世界引起很多爭議，台商過去在大陸發展，也投入了許多資金、技術，想維護台灣利益，勢必要保護關鍵科技，至於如何處理會在會商相關部會、企業。