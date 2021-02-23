趙少康喊話蔡英文　推動內閣制修憲和不在籍投票

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趙少康表示，check and balance 功能是民主政治最重要的設計，美國總統制的設計，至少有立法、司法來平衡，台灣的問題是一人獨大。趙少康分析：全世界只有美國實施總統制算成功，其餘在非洲、拉丁美洲都失敗。總統制的總統權力太大，而權力使人腐化，導致弊端叢生。美國經過川普一役，成為全球的笑話，也暴露總統制的缺點，連著名美國政治學者福山，都對美國總統制的施行產生質疑。趙少康說，歐洲先進國家英國、德國和亞洲日本、新加坡都實施「議會內閣制」，權力不會過度集中，較能關照不同階層的利益。趙少康指出，很多政黨在野時，都主張改推內閣制，但一旦取得政權，就維持現行總統制。蔡英文任期還有3年，也不能再連任，應該在任內推動內閣制，留下好名聲。趙少康強調，如果蔡總統不做，他若當選，他將在就職第一年推動修憲，也會把下屆立委當「內閣修憲立委」來訴求，他並奉勸民進黨內「沒有分到好東西」的小派系一起加入改革行列。趙少康表示，民主政治最重權責相符，現在的總統有權無責，也不必到立法院報告；行政院長有責無權，總統隨時可以更換，完全不符合民主精神。若內閣制的部長由優秀國會議員出任，可以鼓勵有志之士參選國會議員，進而擔任部長、提升國會水準，也促使部會首長「接地氣」。趙少康指出，第二項訴求是推動「18 歲公民權與不在籍投票並行」。目前全球許多國家實施18歲有公民權，也有許多國家實施不在籍投票。目前選舉國會議員有126 國、選舉總統有88國、公投有74國都採行不在籍投票，所以他主張修憲降低到18歲有公民權，並同時實施不在籍投票。