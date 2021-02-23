名家論壇》林瑋豐／柯文哲與馬英九攜手，盤算什麼？
文/林瑋豐
2021-02-23 12:00:00
2015年2月28日，台北市長柯文哲以受難者身分，在二二八事件68周年中樞紀念儀式上，提到祖父的事情時，情緒崩潰、痛哭流涕，最後二度拒絕和當時的總統馬英九握手。事後，還被國民黨區黨部在臉書痛罵「柯文哲有病」。
2016年2月28日，台北市長柯文哲完成「一日雙塔」的自行車挑戰，當他回到台北市府出席自行車城市大會嘉年華活動時，自己表示騎這一程，太痛苦了，「下次絕對不會再幹這種事」。當年的柯文哲很快成為歷史，2021年的228前夕，一心只想著選總統的柯文哲，一口氣打臉過去的兩個自己。這次柯文哲的228的「一日雙城」，含直播費用，單日就至少花費62萬元，包含直播技術，市府副發言人林珍羽這樣介紹，「除了棚內轉播以外，還有24小時的市長的特寫」。柯市府事後解釋，這趟全程直播柯文哲一路從台北騎車到高雄的行程，活動是在「推廣自行車產業」，並非柯文哲的個人宣傳行銷；林珍羽更強調「希望透過直播的角度，讓市民看見台北市從北到南的美景」。說真的，全程跟拍市長，實在看不出來是在行銷這個人、還是行銷自行車產業；而所謂讓市民欣賞台北市的美景，做法竟然是全程跟拍市長騎車到高雄，其中拍到台北市的美景，也才一個多小時就沒了，究竟這是什麼樣的爛理由？筆者在5年前曾經看過柯文哲一日雙塔的直播，當年他深夜騎到南部，進超商上個廁所還被南部的支持者團團包圍，當年的景象早已不復見。如今柯文哲在各個媒體上所呈現的低迷聲量以及不顧一切手段挽救的形象，還得花公帑、找個與自行車連結的理由，弄個直播團隊，來行銷這個不斷到處預告「我要選總統」的市長。柯文哲身為228受難者家屬，確實本來就有權利決定他的這一天要怎麼過、要如何表演，然而北市府這次在紀念活動直接找來國民黨前總統馬英九，對、就是當年柯文哲哭著悼念自己祖父，接著二度拒絕握手的那個馬英九，讓今年228即將上演著「加害者當貴賓、邀請的受害者開心騎車」的瘋狂劇碼。馬英九不是當年的加害者，但活生生的國民黨仍然從未真切反省，馬英九不但在白色恐怖時期做為國民黨的特務學生，參與迫害民主人士，在他總統任內的道歉彷彿虛情假意，對於獨裁元兇仍然每年固定謁陵追思，更對轉型正義、掠奪人民不當黨產的處理，拚命扯後腿。未能檢討馬英九、國民黨的責任，只是裝聾作啞宣稱要「放下過去、停止仇恨」，然後把該負責任的人當作貴賓邀請，然後自己開心地在為自己的總統之路騎車。很顯然的，從過去柯文哲能夠對於紀念二二八的意義，講出一套論述，代表他並非對轉型正義無知，然而從民主陣營回頭靠向擁護獨裁者的後人，這樣的柯文哲，只是在自己和家人的傷口上灑鹽罷了。●作者：林瑋豐／獨立媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄: [email protected]