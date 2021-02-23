「台灣沒打疫苗急迫性」惹議 蘇貞昌解釋：相較國外而言
記者劉育辰／綜合報導
2021-02-23 11:44:09
台灣在取得新冠肺炎疫苗過程中，受中國施壓影響困難重重，雖然行政院院長蘇貞昌認為，台灣沒有施打疫苗的急迫性，但這樣的說法卻也引發爭議。今（23）天蘇貞昌接受媒體訪問時解釋，台灣疫情相對穩定，沒有施打疫苗的急迫性也是與外國相比。此外，媒體追問蘇貞昌「操作武漢肺炎」因為想挑戰2024年總統大選？蘇貞昌則笑稱：「歪樓歪很遠！」要大家別政治操作。
蘇貞昌說台灣沒施打新冠肺炎疫苗急迫性惹議。蘇貞昌今天接受訪問時表示，這樣的說法是相對於外國的情況，世界很多國家因為疫情嚴重，急著要搶打疫苗，希望能夠做到防止確診病例、恢復正常生活，但這兩點台灣都做到了，也都做得很好。不過，台灣對疫苗的取得還是很認真的，一方面採購、一方面研發，希望提供第一線的醫護、防疫人員最好的保護。有媒體追問蘇貞昌，持續稱「武漢肺炎」，似乎有操作反中的意識型態，是不是因為他有意參選2024年總統大選？蘇貞昌笑稱：「這歪樓歪得很遠。」他之所以稱武漢肺炎，是因為這次的肺炎起源於武漢，就好像後來發生變種，就會稱英國變種病毒等等，好比德國麻疹、日本腦炎、香港腳都是同一個道理，只是有利於辨識。就好像這次非洲豬瘟疫情明明從中國來，大家還是稱非洲豬瘟，那是因為100年前這樣的豬瘟起源在非洲，所以不要政治操作比較好。此外，日前有媒體報導民進黨內部民調，稱蘇貞昌的施政不滿意超越了施政滿意度，被解讀為「刻意放出對蘇貞昌不利的民調」要把蘇貞昌拉下馬。蘇貞昌強調，他做行政院長的工作，就是在總統蔡英文領導下，率領行政團隊來守護國家、做好各方面的事務。很感謝立法院的支持，內閣團隊及全體國民的努力，讓台灣在防疫、經濟表現都有亮眼成績，如果有什麼地方還有不滿意，一定會虛心檢討、改進，希望讓台灣不只是亂世中的福地，還要做得更好，這才是國人的福氣。