馬英九不能紀念228？黃暐瀚不解：台灣到底怎麼了
編輯中心/綜合報導
2021-02-23 11:58:24
前總統馬英九受邀出席今年台北市的228紀念活動，引來部分獨派團體以及網友抗議。對此，政治評論員黃暐瀚直言，「馬英九出席紀念二二八活動，不行嗎？台灣現在到底是怎麼了？」
黃暐瀚今（23）日在臉書發文表示，「看到獨派團體不滿馬英九受邀出席今年的台北市二二八活動，揚言退出，心中百感交集」。連台北市長柯文哲表態支持馬英九受邀都遭到網友批評，黃暐瀚強調自己不禁搖頭嘆氣，直呼「台灣現在到底是怎麼了？」黃暐瀚不解，「馬英九出席紀念二二八活動，不行嗎？」獨派團體認為邀請馬英九出席「是對受難者最大的羞辱」，但黃暐瀚質疑，過去馬英九以「台北市長」的身份、甚至以「中華民國總統」的身份，向二二八受難家屬鞠躬致歉的時候，那時怎麼不說「總統致歉、是最大羞辱」？黃暐瀚進一步指出，二二八事件發生在1947年，馬英九出生於1950年，不管228的真相如何、後世如何看待，「一個連出生都還沒出生的『外省人』，要如何成為『加害人』？為什麼他不能紀念二二八？」至於一起遭到批評的台北市長柯文哲，黃暐瀚則認為「講白了，不是柯文哲邀請馬英九，是協辦單位台北市二二八協會邀的。既然協辦單位有邀，台北市政府就尊重，不然咧？是要回到警總年代，還思想審查嗎？」黃暐瀚最後呼籲，「二二八已經過了74年，現在紀念二二八，是為了『追求真相』，是為了『化解仇恨』，是為了『降低對立』。所有對社會和解、真相追尋無益的主張，都應該被台灣人唾棄」。（編輯：倪浩軒