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美運安會：波音777發動機事故初判為金屬疲勞

中央社

2021-02-23 13:51:14

▲美國聯合航空一架從科羅拉多州丹佛前往夏威夷檀香山的班機，近日發生飛行途中發動機故障失火事件。美國國家運輸安全委員會今天指出，初步調查顯示，發動機扇葉損傷與金屬疲勞吻合。（圖／翻攝自Twitter）
▲美國聯合航空一架從科羅拉多州丹佛前往夏威夷檀香山的班機，近日發生飛行途中發動機故障失火事件。美國國家運輸安全委員會今天指出，初步調查顯示，發動機扇葉損傷與金屬疲勞吻合。（圖／翻攝自Twitter）
（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國聯合航空1架波音777客機20日出現發動機在空中故障起火、碎片沿途掉落的驚悚場面。美國國家運輸安全委員會今天指出，初步調查顯示，發動機扇葉損傷與金屬疲勞吻合。
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聯合航空一架波音（Boeing）777客機20日從美國丹佛飛往夏威夷，機上的普惠（Pratt & Whitney）PW4000發動機著火且零件掉落，被迫折返丹佛。波音昨天證實，全球128架使用同款發動機的777客機已全面停飛。
巧合的是，聯航2018年2月也發生飛往夏威夷的波音777班機也發生發動機扇葉金屬疲勞導致故障的事故。路透社報導，美國國家運輸安全委員會（NTSB）主席蘇瓦特（Robert Sumwalt）今天在新聞簡報會表示，目前還不清楚20日的發動機問題是否與2年前相同。
日本航空去年12月一架使用同款發動機的波音777飛機也發生事故，當時日本運輸安全委員會（JTSB）發現兩處發動機扇葉受損，其中一片有金屬疲勞的裂縫。
聯航20日事故的普惠PW4000發動機扇葉已送至普惠的實驗室，23日將在NTSB調查人員監督下進行檢查。
美國聯邦航空總署（FAA）打算盡快發布加快檢查發動機扇葉有無金屬疲勞的緊急適航指令。
NTSB還將調查聯航20日事故時為何發動機整流罩會發生脫落，以及為何發動機的供油已關閉卻仍著火等。（譯者：陳亦偉/核稿：蔡佳敏）1100223
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