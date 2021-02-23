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NBA／理解Green的情緒是雙面刃　Kerr：就順其自然吧

記者黃建霖/綜合報導

2021-02-23 12:15:36

Steve Kerr, Draymond Green
▲勇士總教練Steve Kerr和大前鋒Draymond Green交談。（圖／美聯社／達志影像）
金州勇士上一戰慘遭夏洛特黃蜂絕殺，賽後陣中明星大前鋒Draymond Green的脫序舉動也遭到外界討論，今(23)日球隊主帥Steve Kerr在受訪時表示，他也無法保證前者以後不會再犯，只強調若是這是他帶著激情上場打球的條件，那就由他去吧。
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Green在這場比賽中，因為對於裁判在關鍵時刻給對方暫停一事感到不滿，因此大動作且言詞激烈的抗議，讓他連吞2個技術犯規退場，也讓勇士最終輸掉了這場比賽。
賽後Green對於自己脫序的行為向隊友道歉，今天他也在受訪時承認自己言行不當，「感覺比2016年被禁賽那次還糟糕，畢竟我30歲了，不是25歲。」
不過Kerr認為Green就算經過此事，也不會改變他在隊內更衣室的地位，因為他在球員中很受尊敬，「年輕人們都很崇拜他，在隊友眼中，他現在就是一個犯了錯誤的頂級隊友，而且他也知道自己確實越線了。」
談到對子弟兵的看法，Kerr依然讚譽有加，「在我眼中，Draymond一直都是一個贏家，如果贏的代價是他偶爾會過度表露情緒，那就順其自然吧。話雖如此，但他真的知道自己確實越界了。對於Draymond來說，帶著激情和能量打球是很重要的，但他需要搞清楚底線在哪裡。」
能讓勇士教練團忍受他直接讓球隊輸一場的誇張行徑，Green當然也有著他的真本事，他在組織和防守上的長才，現階段球隊中確實無人可以取代。
「大部分人都只關注得分、投籃這些數據，但Draymond的作用是不能完全通過數據體現的。」Kerr如此說道，「這一年他在數據方面的表現很糟，但他確實幫助我們贏下了很多比賽。Draymond是我們現在能在防守效率上排名聯盟第五的主要原因。」
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