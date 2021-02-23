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新北單車快樂遊8條經典路線開始報名

記者陳志仁／新北報導

2021-02-23 12:24:02

單車遊
▲新北市政府體育處舉辦單車遊的活動，由單車領隊帶領宣導正確單車騎乘的概念，更以寓教於樂方式關懷自然生態環境。（圖／新北市政府體育處提供）
想要達到運動與接觸大自然的雙重效果嗎？不妨報名新北市政府體育處舉辦的單車遊活動，由單車領隊帶領宣導正確單車騎乘的概念，更以寓教於樂方式關懷自然生態環境，歡迎親子同樂闔家報名，詳情可搜尋「110年新北市單車快樂遊」報名。
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新北市政府體育處表長洪玉玲表示，疫情期間，戶外單車也成為休閒運動熱門選項之一，活動與新北市體育總會鐵人三項運動委員會與中華民國自行車騎士協會合作，每個月安排路線不一樣的路線；今年規劃最具表性的8條經典路線，從3月起到9月的周末，都有不一樣的路線體驗在地特色，路線從10 K到30 K不等，單場限額300名，歡迎大家來享受單車運動樂趣。
中華民國自行車騎士協會秘書長何麗卿說，今年安排的8條路線都是新北經典特色，第1場3月6日出發，安排「北海岸雙灣自行車道浪漫騎遊」路線，是臺灣最北端「雙灣自行車道」，從石門白沙灣到三芝淺水灣；接下來4月到9月期間，還有安排新店兩潭湖光山色輕旅逍遙遊、五堵舊隧道尋訪旅、坪林茶鄉田園暢遊之旅、雙溪荷花節鄉間小路樂活遊、東北角草嶺舊隧道鐵馬懷古遊、淡水關渡金色水岸親水遊、猴硐三貂嶺驛站煤鄉尋貓遊等。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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