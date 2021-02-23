NBA／拉文超車喬丹紀錄賞火箭8連敗 「表弟」恐被釋出
記者鍾東穎/綜合報導
2021-02-23 13:07:20
公牛當家球星Zach LaVine2月場均高達32分，比肩隊史傳奇Michael Jordan，今(23)日率隊出戰火箭，稍稍熄火僅繳21分，但也夠用了，全隊6人得分上雙，終場以120:100賞給火箭8連敗，火箭中鋒「表弟」DeMarcus Cousins恐遭釋出。
不算上今天，LaVine的2月場均的分高達32分，牌在隊史單月場均得分的第31名，前30名都是Jordan包辦，後33到46名也都是Jordan。LaVine的火燙表現也幫助公牛連續12個客場單場至少得到105分，締造隊史紀錄。反觀火箭，主力後衛Victor Oladipo因訓練時踩到隊友的腳受傷，今天缺戰，火箭在第三節崩盤，遭公牛單節灌進46分，最後無力回天，火箭主帥Stephen Silas認為是心態出問題，火箭上一次遭遇更長連敗是2000年，當時苦吞15連敗。火箭剛簽下的中鋒Justin Patton首度亮相就出賽22分鐘，貢獻4分6籃板3阻攻，也讓早傳出交易緋聞的Cousins離開火箭的日子不遠了，美媒認為Cousins可能在本周遭火箭裁掉。