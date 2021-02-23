李佳薇練球衝撞掛彩　崩潰「頸部以下都痠痛」

歌手李佳薇今年因受疫情影響，很難過無法返回馬來西亞與家人團聚過年，她索性整個年假都寄情訓練，期許自我提升運動能力，能在年後的錄製《全明星運動會》時替團隊取得好成績。她透露在練習期間，還因為練球衝撞導致左眼角瘀青，頸部以下都痠痛不已。

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李佳薇在農曆年假期間持續自主訓練和傷勢復健，她表示：「我來參加全明星運動會，不是要證明什麼！只是很想告訴大家，如果連李佳薇都有勇氣去勇敢面對每個挑戰，那為什麼你或妳不行？跨出自己的舒適圈，每個人的潛力都是無限的。」