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李佳薇練球衝撞掛彩　崩潰「頸部以下都痠痛」

記者吳雨婕/綜合報導

2021-02-23 22:00:00

李佳薇為了要錄製《全明星運動會》，卯足全力訓練。（圖／星葳娛樂提供）
▲李佳薇透露在練球期間，因為大力衝撞導致左眼角瘀青。（圖／星葳娛樂提供）
歌手李佳薇今年因受疫情影響，很難過無法返回馬來西亞與家人團聚過年，她索性整個年假都寄情訓練，期許自我提升運動能力，能在年後的錄製《全明星運動會》時替團隊取得好成績。她透露在練習期間，還因為練球衝撞導致左眼角瘀青，頸部以下都痠痛不已。
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李佳薇除了應付每周運動比賽，還要培養團隊默契與其他運動的技巧，讓平時有跑步習慣的她，大喊吃不消：「除了被球砸到、練球衝撞導致左眼角瘀青外，我頸部以下沒有一個部位是不痠痛的。而且最煩惱的是必須一邊訓練比賽，一邊還要顧及右大腿拉傷的舊傷，超擔心自己的傷勢造成隊友的負擔。」
李佳薇在農曆年假期間持續自主訓練和傷勢復健，她表示：「我來參加全明星運動會，不是要證明什麼！只是很想告訴大家，如果連李佳薇都有勇氣去勇敢面對每個挑戰，那為什麼你或妳不行？跨出自己的舒適圈，每個人的潛力都是無限的。」
▲李佳薇為了要錄製《全明星運動會》，卯足全力訓練。（圖／星葳娛樂提供）
▲▼李佳薇為了要錄製《全明星運動會》，卯足全力訓練。（圖／星葳娛樂提供）
▲李佳薇為了要錄製《全明星運動會》，卯足全力訓練。（圖／星葳娛樂提供）
 
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