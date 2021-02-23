中職／富邦洋砲納飛猛無法註冊　蔡承儒：尊重聯盟決定

富邦悍將球團自2016年起即開始關注納飛猛(Yamaico Navarro)在日職的表現至今，並透過其所屬經紀公司了解過往的相關事件，考量各案件最終均未受到當地政府起訴，故納飛猛並無任何前科紀錄，亦即無犯罪事實，符合聯盟規章第94條之未曾有犯罪之情事，且後續納飛猛仍陸續於美、日、韓等各國職棒出賽，遂本球團亦同意給予合約簽署機會。

我是廣告 請繼續往下閱讀

納飛猛過往相關事件經本球團向經紀人查證照會後，相關資料說明如下並提交聯盟於今日領隊會議中討論，希望藉此機會釐清聯盟規章對於外籍球員聘用標準之定義。經領隊會議討論後，認為納飛猛雖無前科事實，但其行為仍具有爭議性，故富邦球團將依照會議結論，決定不予聘用。

富邦領隊蔡承儒表示：「尊重聯盟決定，我們也會發出聲明。」

相關事件由納飛猛所屬經紀公司說明如下：

(1)2012年於美職小聯盟發生酒駕案：

未遭當地政府起訴，由當時所屬球團帶回管教輔導後，仍正常於美職小聯盟出賽，後續亦於2014年起加盟韓國職棒正常出賽。

(2)2016年於日職發生春訓期間被發現行李內有子彈案：

因多明尼加可合法申請持有槍械，納飛猛未發現行李有誤夾帶到一顆子彈，從多明尼加一路到日本，再從日本到沖繩參加春訓，於沖繩春訓結束返回日本時在機場被查獲。經日本警方調查後，獲不起訴處份。

納飛猛事後親自寫信向球團及日職聯盟，為自己無意之過道歉，並接受羅德球團罰款及禁賽處分。後續即正常於日職出賽至合約結束。

(3)2018年於多明尼加發生持槍案：

經紀人表示，當時納飛猛因駕車時車內音樂過大遭警方攔下盤查，並於車廂內找到一把手槍。由於多明尼加若經註冊登記許可後，經出示許可執照(registration)即可合法擁有槍支，但Narvarro當時隨身攜帶之許可執照已過期，但隨後經家人即律師協助補辦資料後，警方即結案不予起訴，後續仍正常於墨西哥棒球聯盟出賽。