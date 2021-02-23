海巡小隊長年前猝逝 葉毓蘭：軍警職撫卹不同很不合理
記者吳承翰／台北報導
2021-02-23 13:25:32
近來台海形勢緊張，海巡署加強春節護勤務，導致海巡署艦隊分署小隊長蔣爭台任務過於繁重，年前多次執行巡護任務，在5日上午航行到高雄港西南方142浬處，被同仁發覺他倒臥房內浴室，經急救無效死亡。警消出身的國民黨立委葉毓蘭直指，海巡署是由軍職、警職、文職的機關，同仁們執行一樣的任務時遇到意外，得到的撫卹不盡相同，認為應立法改善，政府當好海巡的後盾。
國民黨書記長鄭麗文立法委員表示，蔣爭台執行任務回程中，發生不幸意外死亡，希望政府能正視海巡、警察同仁們，執行高危險任務時，撫卹制度上的問題。他指出政府對海巡的重視，不應該是在艦艇塗裝「TAIWAN」，應該給予更良好配備、待遇，這才是對海巡同仁的尊敬。葉毓蘭表示，海巡艦艇出海執行任務，一出海就是十幾天，在執行任務期間，面對的是惡劣的海象與天候。然海巡是一個有軍職、警職、文職的單位。當警職同仁因公殉職時，依「公務人員退休資遣撫卹法」及「警察人員人事條例」等相關規定辦理撫卹，而軍職則依「軍人撫卹條例」辦理，但軍職、警職在殉職後，法律對其遺族的照顧不一。葉毓蘭以蔣爭台的案子為例，她認為蔣執行的任務屬於警職人員救災、逮捕罪犯、執行與戰爭有關，依照公務員退休資遣撫卹法，最多應核與家屬20年薪俸的撫恤金。但海巡軍職人員若在執行任務時殉職，需經國防部核定，然而銓敘部組成的撫卹小組沒有第一線經驗，無法做出合理的撫卹認定，蔣爭台的案例，他們可能會認定為「辦公場所觸發疾病」，僅給與一百二十個月(10年)之月撫卹金，並不合理。溫玉霞立委表示，蔡總統曾宣示「政府當警察的後盾，一定說到做到」，當優秀的警察因公犧牲時，卻不見總統身影。溫指出兩岸對立造成軍警勤務倍增，空軍、海巡年節都要出勤，但在年金改革之後，基層經濟壓力變大、不敢退休，可以預期將來類似過勞的傷病會增加，年改砍退休俸、勤務爆增的壓力下，基層軍警只會更辛苦。