挾高支持度角逐2022桃園巿長？林智堅回應了

新竹市長林智堅今（23）日出席竹市高峰非營利幼兒園落成啟用典禮，對於大家關注的2022年桃園市長人選，有媒體詢問，由於林智堅民調支持度高，若民進黨內想徵召他角逐桃園市長大位，他是否有意願。對此，林智堅回應，現階段會將所有精力與時間投入市政工作，其餘有進一步規劃，會再向大家說明。
根據媒體最新民調顯示，關於2022年的縣市長選舉，民進黨若派出林智堅轉戰桃園，支持度達37.3%至42.5%，強壓傳聞有意選桃園市長的前高雄市長韓國瑜15%，且無論對決韓國瑜、國民黨主席江啟臣、桃園市議長邱奕勝或立委魯明哲，他的支持度均能落在4成左右，將是目前綠營最強的人選。對此，林智堅表示，距離2022年選舉還有很長一段時間，他多次表示現在最重要的仍是市政優先。在中央推動前瞻基礎建設計畫後，新竹市積極爭取更多重大建設，包括新竹大車站計畫、新竹輕軌、竹科Ｘ產業園區，目前都進入關鍵時刻，現階段會將所有時間與精力投注在此，至於其他規劃之後會再和大家報告。行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠、立法委員柯建銘與新竹市長林智堅今日上午共同出席竹市高峰非營利幼兒園的落成啟用典禮。林智堅說明，高峰非營利幼兒園為中央前瞻基礎建設之一，投入6千多萬元新建校舍，擴增2班，共可招收150位幼兒，致力提供孩童更舒適的學習環境。