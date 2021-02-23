蔡英文幕僚揭「7分鐘製哏圖」攻政敵 網友酸：蟑螂部隊
新頭殼newtalk
2021-02-23 14:58:34
民進黨立委陳明文的女兒陳冠穎，回憶過去身為總統蔡英文幕僚團隊一員，去年以《我的老闆是總統：817萬票的幕後小英雄》一書，分享幕僚工作日常、披露大選故事。然而，一名Dcard網友擷取書中幕僚團隊成員招募片段，其打擊政敵的考題，和7分鐘便能做出哏圖的高產能製圖中心，遭網友痛批 :「這裡面最惡劣的」。
Dcard論壇上，一篇題為「蔡英文幕僚出書自爆招募蟑螂網軍攻擊政敵」的文章中指出，《我的老闆是總統》書中揭露，於大選時期，團隊招募成員時曾以「你能不能舉出柯文哲講過好聽的，卻沒有兌現的五個承諾」，考驗應徵者是否有長時間的知識累積及對政治的敏銳度。書中更提及，到了選戰中後期，「一個文字配一個設計師，一張圖七分鐘就做完！」無論蔡英文說了什麼帥話、或韓國瑜講了什麼值得吐嘈的，各候選人只要說了什麼有哏的話，就會立刻被製作中心出圖，讓原PO大呼根本是「七分鐘出一張圖的蟑螂部隊」。此文一出，有網友不以為意表示 :「藍營也可以出書阿，不過內容空洞罷了。」；網友也紛紛留言大酸 :「這種內容某些覺青還能接受，我們下一代的道德教育怎麼教？」、「事實証明，有一群人就是這麼好洗腦，沒甚麼思考判斷能力。」、「宣傳跟造謠可以混在一起，這也是厲害了。」新聞來源為Newtalk 新頭殼