向各縣市下戰帖 林右昌：基隆元宵全國最好吃
記者陳志仁／基隆報導
2021-02-23 13:54:40
傳統的習俗，家家戶戶元宵節都會準備象徵團圓的元宵；基隆市長林右昌今（23）日公開向各縣市的元宵下戰帖，推薦基隆在地元宵名店的「酒釀湯圓」是全國最好吃，提醒大家來到基隆千萬不要錯過，也歡迎各地元宵來一較高下。
林右昌強調，他以基隆市長的身份，向全國各縣市的元宵下戰帖，相信基隆市的全家福「酒釀湯圓」是全國最好吃、最有特色；此外，無論是「全家福元宵」或「大觀園鹹湯圓」，兩家都是在基隆開業超過50年的在地老店，來到基隆不管是要吃甜元宵或鹹湯圓，都可以一飽口福。基隆市政府指出，元宵節當日吃下象徵家庭團圓、幸福圓滿的元宵，能為新的一年帶來好運，獲得林右昌市長大力推薦的基隆在地元宵名店「全家福元宵」，主打酒釀及桂花湯圓，包裹每顆湯圓的外皮Q彈綿密，芝麻內餡飽滿濃郁，不論搭配酒釀湯底或桂花湯底，都富有多層次的口感，店內販售的冷凍湯圓，也是最佳伴手禮選項。此外，「大觀園鹹湯圓」位於基隆人的廚房仁愛市場一樓，湯圓的外皮光亮透白，吃起來有糯米的Q彈黏牙感，內餡由濃厚的醬油紅燒肉所組成，咬下去的每一口都讓唇齒留香，遊客來到基隆，千萬不能錯過這兩家獨特的人氣湯圓。