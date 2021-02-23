凌晨砸車開槍討債 聞警笛聲四散逃竄 警逮11嫌
記者鄧力軍/台中報導
2021-02-23 13:59:09
臺中市南區西川一路今(23)日凌晨有10餘人分持棍棒砸車、鳴槍滋事，臺中市政府警察局第三分局警方獲報趕抵現場時，聚集人群已逃之夭夭，惟於附近搜尋時發現地上遺留2顆彈殼，警方不敢大意，立即成立專案小組積極偵辦，目前已逮11名涉案犯嫌，初歩瞭解是因為賭債糾紛而引起衝突。
據案發地周邊住戶表示，23日凌晨00時30分許於南區西川一路旁空地來了7、8輛車，下來10多人聚集叫囂，有人持棍棒，有人拿槍走來走去，突然聽見疑似槍聲，不久傳來警笛聲，滋事群眾即一哄而散。警方快打部隊到場時相關涉案人均已離開，但因發現地上遺留2顆彈殼，警方立即展開調查，積極偵辦釐清案情，目前已掌握涉案車輛及對象，並在當晚連夜逮捕莊姓男子等11名涉案犯嫌，警方初步瞭解本案係因債務糾紛所引起，將持續擴大追查其他涉案犯嫌到案。第三分局警方表示全案於接獲報案後，立即成立專案小組全力查緝，並報請臺中地檢署檢察官指揮偵辦，並徹夜追查將涉案犯嫌緝獲到案，警方呼籲民眾面對問題應理性溝通，切勿藉故生端，警方對於維護社會秩序責無旁貸，絕不容許不法行為挑戰公權力，警對於觸法分子都將依法究辦，以維護市民安全。