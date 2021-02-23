邀柯文哲備受批評　江啟臣：別誤會！這不是「歃血為盟」

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江啟臣說，這兩天他有看到一些評論，認為國民黨辦論壇邀柯文哲就代表「藍白合作」，有這種政治上的過度解讀他不意外，但還是有些感慨。江啟臣表示，以前他在學界、智庫參加過無數論壇，論壇真正的意義就是對話切磋，不是「站台相挺」，更不是「歃血為盟」。如果論壇要能有激盪，最好還要有不同代表性，不同角度的與談人，不然大家口徑都一致，論壇也就不是論壇了。江啟臣說明，這次的「願景2030」第二場論壇，關注低薪，關注分配正義，當然也會關注居住權的問題。國民黨不論在野或是執政，都對這些問題有所關注。以台北市為例， 前市長馬英九、 郝龍斌對於台北市的脫貧政策、居住政策，同樣多所著墨，至今仍印象深刻。現在國民黨雖然在中央與台北市都在野，不但應該繼續關注這些問題，更應該要有更多的溝通，讓不同的意見回到討論平台，才能減少政策的盲點，爭取更多支持與認同。國民黨身為最大在野黨，如果不願扮演這樣的社會溝通角色，恐怕會讓人民失望。江啟臣指出，他也理解，雖然是政策，勢必牽涉政治，尤其台灣民主常有各種政治上的過度解讀，他相信黨內許多不同的意見，也是對此現實的善意提醒。但他認為，台灣的民主政治要進步，就要鼓勵更多跳出框框的跨界對話，不須要因為可能被過度詮釋就投鼠忌器，裹足不前。江啟臣強調，為政者，只要出發點為人民、為社會、為國家，相信都會得到民眾的支持，執政如此，在野更是如此。