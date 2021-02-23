NBA／詹皇單場8失誤 得分王聯手威少賞湖人首度三連敗
記者鍾東穎/綜合報導
2021-02-23 14:09:32
湖人今(23)日主場迎戰巫師，最多領先17分，但在下半場遭巫師追平，聯盟得分王Bradley Beal和「威少」Russell Westbrook在延長賽強勢演出，全場合繳65分，幫助巫師以127:124賞給湖人本季首度三連敗。
第三節前半還領先17分的湖人在易籃後被巫師打爆，最後一分鐘，來自以色列的20歲菜鳥Deni Avdija投進超前三分球，但「詹皇」LeBron James在關鍵時刻強打籃下連拿4分追平，Westbrook兩罰只中一讓湖人有翻盤機會，並讓James站上罰球線，但錯失逆轉機會，Beal也未能絕殺。雙方以115平手進入一度延長賽，Westbrook和Beal連續得分，後者還有一次切入後大拉桿相當精采，湖人失誤誤事，Westbrook切入得手還逼得James賠上犯規，最後James和Kyle Kuzma三分線倉皇出手都落空，遺憾吞敗。Beal攻下全場最高33分7籃板6助攻，Westbrook繳出32分14籃板9助攻「準大三元」成績單，八村壘貢獻15分，關鍵時刻防守James有成。James今天出賽44分鐘，三分球不佳10投僅2中，仍拿下全隊最高31分9籃板13助攻，但有8次失誤，替補登場的Montrezl Harrell貢獻次高26分9籃板。