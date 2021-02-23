中市府線上下載小提燈製作好意 議員：變成負評
記者柳榮俊/台中報導
2021-02-23 14:17:46
台中市政府元宵小提燈造型可愛的小粉牛，供不應求，台中市觀光旅遊局開放線上下載元宵節小提燈的政策，對此，國民黨市議員李中今(23)日表示，乍看之下是美意，但由於相關的配套有欠思考反而造成民眾不便，變成許多家長的負面情緒來源，領導決策實在有待加強。
李中表示，往年配合舉辦燈會，市政府都會印製小提燈供小朋友領取，今年因為疫情緣故取消燈會，燈會相關經費不需使用，小提燈的數量理應增加，但實際的發送數量似乎是不夠，以致於觀旅局要開放民眾自行下載DIY。李中接獲民眾抱怨，觀旅局雖然在圖檔上建議，要用A3西卡紙來列印，但現在一般家庭多半只有A4尺寸的黑色噴墨印表機，且因為送紙機制無法使用西卡紙，只能用一般噴墨影印紙列印；他特別請助理列印試組裝，從裁切到組裝完成，要花一個多小時，且因為紙張過軟，過程十分不順利。李中說，元宵節提燈最重要的關鍵其實是燈，但民眾自行下載且組裝完成後，發現到沒有燈泡來點亮，難不成要民眾去找蠟燭來點？且現在要去哪邊找到符合小提燈尺寸的蠟燭，家長因此傷透腦筋，這些負面情緒都讓下載小提燈DIY的政策美意大打折扣，好事變成負評。觀旅局表示，因市府預算有限，今年元宵小提燈循往例採限量製作發送。因應2021中合灣元宵燈會停辦，原定於活動現場發送之限量小提燈，轉由區里系統發送。由於元宵限量牛年小提燈造型相當喜氣討喜，民眾反應熱烈，市府再加碼開放小提燈模組檔案，讓民眾於網路下載，可自行列印DIY，親子可一同享受DIY組裝樂趣，也不會受到數量限制。關於DIY小提燈光源，建議民眾可購買勞作小LED燈泡並設法固定在提燈內部。市府來年亦將開放元宵小提燈檔案供民眾上網列印，建議民眾可重複使用所購置之小燈泡，不但環保永續又可享受DIY樂趣。而考量到裁切組裝及耐用度，市府提供之列印紙張建議，民眾亦可使用一般紙張輸出。