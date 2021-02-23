台鐵維修車撞員工釀2死1傷 運安會、南區勞檢所介入調查
記者陳致宇／台北報導
2021-02-23 14:31:15｜2021-02-23 14:31:22
台鐵台東海端火車站今（ 23 ）日上午 8 時許發生工程車撞上道路保養道班人員意外，造成 2 人死亡、 1 人受傷，目前傷者已轉往台東馬偕紀念醫院治療，這也是台鐵近 15 年來第 4 次發生列車撞死自家人意外，該案後續將由運安會及南區勞檢所介入調查，速釐清肇因。
台鐵工安事故不斷， 2006 年 3 月 10 日一列自強號列車凌晨於花蓮崇德段，因人為疏失撞死在軌道上施工的 5 名維修員； 2014 年 7 月 7 日一列自強號行經台中龍井段時，撞死在鐵道上維修的 2 名道班工； 2016 年 8 月 10 日一名維修員晚間於新竹遭區間車撞斃，送醫後傷重不治。台鐵今日上午發生工程車撞上 3 名道路保養道班人員意外，台鐵說明，今日 08:35 於海端站進行道岔抽換工程，於工程結束後，留 3 名池上工務道班維護保養，施工 3 人不慎遭 8742 次電力維修車撞及，有 3 人受傷送往關山慈濟醫院救治。其中， 62 年次潘姓男子 OHCA （到院前心肺功能停止），宣告不治，另名 55 年次劉姓男子經過急救後，也是宣告不治，傷者 74 年次王姓男子已恢復意識，上午轉往台東馬偕紀念醫院治療。台鐵指出，運安會及勞動部南區勞檢所皆已介入調查，後續將全力配合調查，期儘速釐清肇因，徹底檢討改善，並妥善照護與慰問死傷同仁及家屬。