接受「藍白合作」？侯友宜：任何黨派都可以好好的合作
記者陳志仁／新北報導
2021-02-23 14:42:09
身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，明（24）日受邀出席國民黨主辦的「願景台灣2030」論壇，將與國民黨主席江啟臣同台，「藍白合作」的傳聞甚囂塵上，引發國民黨的茶壺內風暴；新北市長侯友宜認為，只要能為國家、社會、人民來做事，任何黨派都可好好合作。
侯友宜今（23）日陪同總統蔡英文參加全球傳動科技股份有限公司太陽光電系統的啟用典禮，媒體則關注柯文哲明日出席國民黨主辦的「願景台灣2030」論壇，甚至將與國民黨主席江啟臣同台，但卻引起國民黨內一些反彈的聲浪，「藍白合作」是否引發藍營內部的內鬨？侯友宜回應，中華民國最重要的是要團結在一起，尤其對台灣、對人民有利的議題，大家更應該要同心協力，一起合作、面對，每一個人都要敞開心胸，一起跟所有的政黨坐下來思考，如何團結、為人民多做一點事；很期待大家都用這樣的態度團結在一起，讓台灣人民都能夠因為政黨的合作，創造出更多的人民福祉、社會進步、國家繁榮。針對國民黨與柯文哲的合作是否可接受？侯友宜表示，其實只要都是為國家、為社會、為人民來做事，不一定是哪一個黨派，任何黨派都可以好好的合作，來讓台灣、讓中華民國更團結，更有力量的往前走，「他都樂觀其成！」另柯文哲市長邀請前總統馬英九參加228的活動，卻引起獨派反彈的看法？侯友宜說，柯市長是主人，主人的邀請，都要給予尊重。