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國民黨護藻礁？民進黨：意圖重啟核四

記者張志康/綜合報導

2021-02-23 14:51:54

民進黨臉書
▲民進黨在臉書發文，直指國民黨支持大潭藻礁公投，是為了護航重啟核四議題。（圖／翻攝自民進黨臉書專頁）
國民黨昨（22）日召開記者會表示支持大潭藻礁公投，對此，民進黨發言人簡舒培今（23）日表示，國民黨背後的動機，在於重啟核四、切斷所有台灣能源轉型的道路。
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簡舒培今日發表聲明指出，國民黨昨天召開記者會說支持大潭藻礁公投連署，不禁讓大家好奇，「在2015 年核定要把天然氣接收站蓋在藻礁上的，不就是國民黨嗎？」
簡舒培表示，民進黨政府已經修正當年的錯誤，繞過藻礁棲地，以友善海洋生態的方式重新設計，「國民黨突然說要支持藻礁公投，背後的動機到底是什麼？國民黨顯然不願意告訴大家。」
她說，國民黨沒有告訴大家的第一個事實就是，大潭發電廠「第三座天然氣接收站投資計畫」，是在2015 年2月，由國民黨執政時期所提出，並在同年9月核定，在桃園觀塘工業港興建第三座接收站，當時興建計畫的面積是232公頃，碼頭就是要填土做在大潭藻礁區上。
簡舒培指出，為了保護藻礁，民進黨執政後，在許多專家與保育團體共同協助下，2018年針對三接工程計畫提出修改計畫，不但把建設移開藻礁棲地，整個開發範圍也縮減為國民黨規劃的十分之一，留下必要的23公傾，而且只使用18年前已經填地完成的區域建造，不新填地，不影響裸露藻礁區的現況。
簡舒培認為，民進黨政府和地方、以及關心藻礁的團體討論後所提出的新方案，希望能夠因應能源發展，又能兼顧藻礁的保護，不能跟國民黨時期的方案同日而語。
簡舒培表示，第二個事實是，大家可能沒有注意到，今年的8月28日，國民黨早已默默排定「重啟核四」的公投案，現在透過包含美豬公投、公投綁大選，甚至現在要支持協助藻礁公投，目的就是想要用公投的案海，掩蓋重啟核四的公投案通過。
這幾年來，民進黨政府努力落實2025非核家園、推動能源轉型，國民黨都會使出烏賊戰術，不管是太陽能光電、離岸風電，或是燃氣發電國民黨通通反對。
簡舒培說，當年支持在藻礁上蓋接收站的是國民黨，現在跳出來說要支持藻礁公投的，也是國民黨，國民黨背後的動機，就是切斷所有台灣能源轉型的道路，掩護核電幫「重啟核四」。
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